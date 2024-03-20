Nebahat Çehre Ses Yalıtımlı Odada Çocukları İstismar Ettiği İddia Edilen Sucu Dehşetine Sessiz Kalmadı!

Söz konusu yalıtımlı odada kağıtlar bulunduğu ve üzerilerinde “Söz dinle”, “Kesinlikle bağırma, “Konuşurken fısıltıyla konuş”, “Dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma”, “Ayrıca ben ne dersem yap”, “Sözümü dinlemezsen çok açı veririm ve çok döverim ve seni gerekirse öldürürüm” gibi yazıların yazdığı haberi ise tüyler ürpertti.