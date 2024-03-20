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Nebahat Çehre Ses Yalıtımlı Odada Çocukları İstismar Ettiği İddia Edilen Sucu Dehşetine Sessiz Kalmadı!

Nebahat Çehre Ses Yalıtımlı Odada Çocukları İstismar Ettiği İddia Edilen Sucu Dehşetine Sessiz Kalmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.03.2024 - 16:44

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir mahallede suculuk yapan Metin Ş. isimli şahsın çocukları yıllarca istismar ettiği iddia edildi. Kan donduran olay sosyal medyada olay yarattı. Oyuncu Nebahat Çehre ise bu iğrenç olay karşısında sessiz kalmadı!

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Bir kez daha insanlığımızdan utandığımız korkunç bir olay gündeme damga vurdu. HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 24 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki M.Y. okulu bitmesine rağmen eve dönmedi. Telaşlanan aile hızla polise başvurdu.

Bir kez daha insanlığımızdan utandığımız korkunç bir olay gündeme damga vurdu. HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 24 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki M.Y. okulu bitmesine rağmen eve dönmedi. Telaşlanan aile hızla polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameraları incelemelerinden sonra küçük çocuğun Metin Ş.'nin aracına bindiğini tespit etti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameraları incelemelerinden sonra küçük çocuğun Metin Ş.'nin aracına bindiğini tespit etti.

60 yaşındaki şahısa ait su bayisine baskın düzenleyen polisler, M.Y. adlı çocuğu dükkanın arkasında süngerlerle ses yalıtımlı yapılmış bir odada baygın şekilde buldu.

60 yaşındaki şahısa ait su bayisine baskın düzenleyen polisler, M.Y. adlı çocuğu dükkanın arkasında süngerlerle ses yalıtımlı yapılmış bir odada baygın şekilde buldu.

Söz konusu yalıtımlı odada kağıtlar bulunduğu ve üzerilerinde “Söz dinle”, “Kesinlikle bağırma, “Konuşurken fısıltıyla konuş”, “Dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma”, “Ayrıca ben ne dersem yap”, “Sözümü dinlemezsen çok açı veririm ve çok döverim ve seni gerekirse öldürürüm” gibi yazıların yazdığı haberi ise tüyler ürpertti.

Bulunan tüm dijital materyallere de el koyan emniyet güçleri sadece M.Y.'nin değil birçok çocuğun da o odada istismara uğradığı görüntülerini ortaya çıkardı.

Bulunan tüm dijital materyallere de el koyan emniyet güçleri sadece M.Y.'nin değil birçok çocuğun da o odada istismara uğradığı görüntülerini ortaya çıkardı.

Korkunç olayın ardından tutuklanan Metin Ş. hakkında da 100 yılı aşkın hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Korkunç olayın ardından tutuklanan Metin Ş. hakkında da 100 yılı aşkın hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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Tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı olay sonrasında yüreği yanan sayısız insan tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Nebahat Çehre oldu.

Tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı olay sonrasında yüreği yanan sayısız insan tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Nebahat Çehre oldu.

"#ÇocukSusarSenSusma" etiketiyle paylaşım yapan Çehre "Bugün duyduğum tek duygu UTANÇ…" ifadelerini kullandı.

"#ÇocukSusarSenSusma" etiketiyle paylaşım yapan Çehre "Bugün duyduğum tek duygu UTANÇ…" ifadelerini kullandı.

'İstanbul’da su satışı yapan Metin Şenay'ın işyerine yaptırdığı gizli bir odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz ettiği ve tecavüz anlarını kayıt altına aldığı ortaya çıktı

Çocukların sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış

#ÇocukSusarSenSusma'

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