Nebahat Çehre Ses Yalıtımlı Odada Çocukları İstismar Ettiği İddia Edilen Sucu Dehşetine Sessiz Kalmadı!
Nebahat Çehre Ses Yalıtımlı Odada Çocukları İstismar Ettiği İddia Edilen Sucu Dehşetine Sessiz Kalmadı!
İstanbul Bağcılar'da bulunan bir mahallede suculuk yapan Metin Ş. isimli şahsın çocukları yıllarca istismar ettiği iddia edildi. Kan donduran olay sosyal medyada olay yarattı. Oyuncu Nebahat Çehre ise bu iğrenç olay karşısında sessiz kalmadı!
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Bir kez daha insanlığımızdan utandığımız korkunç bir olay gündeme damga vurdu. HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 24 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki M.Y. okulu bitmesine rağmen eve dönmedi. Telaşlanan aile hızla polise başvurdu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameraları incelemelerinden sonra küçük çocuğun Metin Ş.'nin aracına bindiğini tespit etti.
60 yaşındaki şahısa ait su bayisine baskın düzenleyen polisler, M.Y. adlı çocuğu dükkanın arkasında süngerlerle ses yalıtımlı yapılmış bir odada baygın şekilde buldu.
Bulunan tüm dijital materyallere de el koyan emniyet güçleri sadece M.Y.'nin değil birçok çocuğun da o odada istismara uğradığı görüntülerini ortaya çıkardı.
Korkunç olayın ardından tutuklanan Metin Ş. hakkında da 100 yılı aşkın hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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Tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı olay sonrasında yüreği yanan sayısız insan tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Nebahat Çehre oldu.
"#ÇocukSusarSenSusma" etiketiyle paylaşım yapan Çehre "Bugün duyduğum tek duygu UTANÇ…" ifadelerini kullandı.
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