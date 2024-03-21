Ses Yalıtımlı Odada İstismar Skandalında Yeni Gelişme: Aile Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi
İstanbul Bağcılar'da suculuk yaptığı dükkanın bir bölmesine yalıtım yaptırıp mahallenin çocuklarına yıllarca istismarda bulunan Metin Şenay, kaçırılan çocuklardan birinin ailesinin polise başvurması sonucu yakalanmıştı. Kan donduran istismar skandalıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberleştirdiği istismar haberi kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Bağcılar'da 11 yaşındaki kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine ailesinin polise şikayette bulunması sonucu kız çocuğu mahallenin sucusu Metin Şenay'ın dükkanında bulunan süngerle yalıtılmış odada bulundu.
Baskın sonrası yapılan aramalarda geçmiş dönemde istismara uğrayan onlarca çocuğun görüntüsüne ulaşıldı.
Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, korkunç istismar vakası ile ilgili bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada, 'Dün bazı basın yayın organlarında 'Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadeleri kullanıldı.