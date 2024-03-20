Kan Donduran Ses Yalıtımlı Odada Çocuk İstismarı Skandalına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı
Kan Donduran Ses Yalıtımlı Odada Çocuk İstismarı Skandalına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı
Geçtiğimiz saatlerde evine dönmeyen 12 yaşındaki bir çocuğun ailesinin ihbarı üzerine ortaya çıkan çocuk istismarı skandalı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kan donduran olaya ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.
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Bugün, Halk TV'den Seyhan Avşar'ın özel haberine göre, İstanbul Bağcılar'da yaşayan 12 yaşında bir çocuğun okul çıkışı eve dönmemesi üzerine polise başvurmasıyla, insanlıktan utandıran ve mide kaldıran bir skandalın perdesi aralandı.
Polis güvenlik kameralarını incelediğinde, çocuğun 60 yaşındaki su bayisi işletmecisi Metin Ş.'nin aracına bindiği tespit edildi ve su bayisine yapılan baskında ses yalıtımlı bir odada istismara uğrayan çocuk, baygın halde bulundu. Metin Ş. ise tutuklandı.
Üstelik Metin Ş.'nin birden çok çocuğa 2011 yılından beri istismar ettiğini gösteren görüntüler de ele geçirildi.
Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarı skandalı hepimizin bir kez daha insanlıktan utanmasına sebep oldu... Güne damga vuran kan donduran olaya ünlü isimlerden tepki de gecikmedi.
Nebahat Çehre
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Ebru Gündeş
Bergüzar Korel
Gülben Ergen
Deniz Seki
Demet Akalın
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Ceyda Düvenci
Başak Dizer
Özge Özder
Beyza Şekerci
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