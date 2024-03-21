Sapık Sucu Metin Şenay’ın İlk Mahkemesi 7 Mayıs’ta: Mahalleliye ‘Hakkınızı Helal Edin’ Demiş
Sapık Sucu Metin Şenay’ın İlk Mahkemesi 7 Mayıs’ta: Mahalleliye ‘Hakkınızı Helal Edin’ Demiş
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Bağcılar’da esnaflık yapan Metin Şenay, mahallenin birçok çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanması gündemde.
Savcılığın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Metin Şenay hakim karşısında ilk kez 7 Mayıs’ta çıkacak.
Mahalle sakinlerinden Hasan Yaylaoğlu; polis ekiplerinin Metin Şenay’ın dükkanına operasyon yaptığı günü anlattı.
“Geldiğinde saat 14.00 civarıydı. Tıraş olmuşsun falan dedim. Çay ısmarlayacağımı söyledim kendisi bana 'Hakkını helal et' dedi ve gitti. Gece saatlerinde annesi kameralar takibiyle görüyor. Bizim arkadaşa çocuğunun içeride olduğunu söylemiş. Uygunsuz bir halde görüyorlar tabii. Polisler eşliğinde aldılar götürdüler. Arabasını taşladılar"
Öte yandan Şenay’ın daha önce de çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bazı çocukları istismar ederken görüntüler çektiği ortaya çıktı.
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Bu görüntülerin bir kısmı Şenay’a ait bilgisayarda bulunurken bazı görüntülerin ise şifreli bir hard diske aktarıldığı belirlendi. İddianameyi hazırlayan savcının hard disk şifresinin çözülmesinin iddianameyi geciktireceği için mahkeme heyeti tarafından çözülmesini iddianameye eklediği öğrenildi.
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