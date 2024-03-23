Sapık Sucu Metin Şenay Suçlamaları Kabul Etti: İddianameden Kan Donduran Detaylar

İstanbul’da su dükkanı işleten Metin Şenay’ın, mahalledeki çocukları yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Metin Şenay suçlamaları kabul ederken, savcılık tarafından hazırlanan ve mahkemenin kabul ettiği iddianamede kan donduran detaylar yer aldı.