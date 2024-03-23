Sapık Sucu Metin Şenay Suçlamaları Kabul Etti: İddianameden Kan Donduran Detaylar
Sapık Sucu Metin Şenay Suçlamaları Kabul Etti: İddianameden Kan Donduran Detaylar
İstanbul’da su dükkanı işleten Metin Şenay’ın, mahalledeki çocukları yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Metin Şenay suçlamaları kabul ederken, savcılık tarafından hazırlanan ve mahkemenin kabul ettiği iddianamede kan donduran detaylar yer aldı.
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İstanbul Bağcılar’da su dükkanı işleten Metin Şenay’ın, dükkanda ses yalıtımı yaptığı odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre; Metin Şenay kendisine yönelten suçlamaları kabul etti.
Bağcılar’da yaşanan skandal, 24 Mayıs 2023’te 11 yaşındaki M.Y’nin okul çıkışı eve geç kalması üzerine aile kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.
Polisin yaptığı çalışmada Yenimahalle Mahallesi’nde Metin Su isimli su dükkanı bulunan Metin Şenay’ın, M.Y’yi minibüsüne bindirerek dükkana götürdüğü tespit edildi.
Dükkana giren ekipler, M.Y’yi gizli odada buldu. Metin Şenay, 25 Mayıs 2023’te tutuklandı. Dükkanda çocuklara ait istismar görüntüleri ele geçirildi.
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Hazırlanan iddianamade Şenay’ın bir mağdura 2011 yılında henüz 5 yaşındayken cinsel saldırıda bulunmaya başladığı, bu saldırının 2021 yılına kadar çocuk felç geçirene dek devam ettiği, yaşları 10 ve 11 olan iki kardeşe ise 2019’dan 2023’e kadar cinsel saldırıda bulunduğu, çocukların seslerinin duyulmaması için duvarları süngerle kapladığı ve duvarlara, “Sözümü dinlemezsen çok acı veririm, gerekirse öldürürüm” şeklinde tehdit içerikli notların asılı olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Şenel’in mağdur çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu anları kayda aldığı da anlatıldı.
Şenay’ın son mağdur çocuğa yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği ve üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini beyan ettiği kaydedildi.
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