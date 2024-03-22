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Sapık Sucu Metin Şenay 2009’da Nasıl Serbest Kaldı? Yargıtay “Somut Delil” Bulamamış

Sapık Sucu Metin Şenay 2009’da Nasıl Serbest Kaldı? Yargıtay “Somut Delil” Bulamamış

Bağcılar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.03.2024 - 15:46

İstanbul’da su dükkanı işleten Metin Şenay’ın, mahalledeki çocuklara yıllarca süren cinsel istismarı Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor. Şenay, 2009 yılında da istismar suçundan tutuklanmış ancak Yargıtay kararıyla serbest kalmıştı. Yargıtay’ın, Metin Şenay için verdiği karar ortaya çıktı.

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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde su dükkanı işleten Metin Şenay, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu sebebiyle tutuklanmıştı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde su dükkanı işleten Metin Şenay, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu sebebiyle tutuklanmıştı.

Şenay’ın, su dükkanında ses yalıtımlı odada çocuklara yaptıklarının detaylar herkesin kanını dondurmuştu.

Şenay’ın, su dükkanında ses yalıtımlı odada çocuklara yaptıklarının detaylar herkesin kanını dondurmuştu.

Gazeteci Seyhan Avşar, Metin Şenay’ın 2009 yılında yargılandığı ve ‘somut delil’ yetersizliği sebebiyle serbest kaldığı Yargıtay kararını paylaştı.

Gazeteci Seyhan Avşar, Metin Şenay’ın 2009 yılında yargılandığı ve ‘somut delil’ yetersizliği sebebiyle serbest kaldığı Yargıtay kararını paylaştı.

''Sucu Metin Şenay hakkında 2009 yılında cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi çocuğun beyanı soyut deyip, verilen hapis cezasını bozmasaydı bugün belki bu dehşet yaşanmayacaktı. İşte o karar. Çok merak ediyorum. Bu karara imza atan hakimlerin vicdanı sızlıyor mu?''

''Sucu Metin Şenay hakkında 2009 yılında cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi çocuğun beyanı soyut deyip, verilen hapis cezasını bozmasaydı bugün belki bu dehşet yaşanmayacaktı. İşte o karar. Çok merak ediyorum. Bu karara imza atan hakimlerin vicdanı sızlıyor mu?''

Seyhan Avşar’ın paylaşımı 👇

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seremonix

Ve yine adalet kadın ismi olarak kaldı ülkede..

mrspock

Tony Soprano denilen götveren orospu 100 senelik cumhuriyet tarihinde 60 senesini senin gibi götverenlerin seçtiği adamlar yönetti bu ülkeyi laik yargıda de... Devamını Gör

Yunus

işine gelmeyeni engellemiş ibine kılıklı.. oysaki herkes ondan ve onun gibilerden nefret ediyor azıcık utanması yok hala buralarda insanlara laf yetiştirmeye... Devamını Gör

lilithtrinity

sonrasında istismarı yaşayan çocukları bu karara imza atanlar koruyamadı. bu adam cezaevinde olsaydın bir sürü çocuğun canı yanmayacaktı. çocuk anlatır, çocu... Devamını Gör