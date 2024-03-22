Sapık Sucu Metin Şenay 2009’da Nasıl Serbest Kaldı? Yargıtay “Somut Delil” Bulamamış
Sapık Sucu Metin Şenay 2009’da Nasıl Serbest Kaldı? Yargıtay “Somut Delil” Bulamamış
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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde su dükkanı işleten Metin Şenay, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu sebebiyle tutuklanmıştı.
Şenay’ın, su dükkanında ses yalıtımlı odada çocuklara yaptıklarının detaylar herkesin kanını dondurmuştu.
Gazeteci Seyhan Avşar, Metin Şenay’ın 2009 yılında yargılandığı ve ‘somut delil’ yetersizliği sebebiyle serbest kaldığı Yargıtay kararını paylaştı.
''Sucu Metin Şenay hakkında 2009 yılında cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi çocuğun beyanı soyut deyip, verilen hapis cezasını bozmasaydı bugün belki bu dehşet yaşanmayacaktı. İşte o karar. Çok merak ediyorum. Bu karara imza atan hakimlerin vicdanı sızlıyor mu?''
Seyhan Avşar’ın paylaşımı 👇
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