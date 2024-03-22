Sapık Sucu Metin Şenay 2009’da Nasıl Serbest Kaldı? Yargıtay “Somut Delil” Bulamamış

İstanbul’da su dükkanı işleten Metin Şenay’ın, mahalledeki çocuklara yıllarca süren cinsel istismarı Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor. Şenay, 2009 yılında da istismar suçundan tutuklanmış ancak Yargıtay kararıyla serbest kalmıştı. Yargıtay’ın, Metin Şenay için verdiği karar ortaya çıktı.