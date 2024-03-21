Bağcılar'da Yıllarca Çocukları İstismar Eden Sucu Metin Şenay'la İlgili Tanığın Tüyler Ürperten İfadesi

'Mahalleli olarak olayın ilk ortaya çıktığı gün hiç uyumadık. Bu ülkede adalet varsa bu adamın en ağır cezayı almasını isterim. Tecavüze uğrayan kişi benim kendi çocuğum da olabilirdi.

'Mahalledeki bütün çocuklar onun dükkanına giriyordu' diyen Gençtir, 'Metin Şenay onlara çikolata alıyordu. Çocuklar oradan su içiyordu. 5-6 yaşında, 10 yaşındaki çocuklar dükkana girip su içiyordu. Bunlar gözümüzün önünde oluyordu. Bunlar gözümüzün önündeydi diye bir şey yapamıyordu. Ama bizim işe gittiğimiz süreçte içeride ne yaşandığını bilmiyoruz. Şimdi 4 çocuğu konuşuyoruz. Ancak illaki konuşamayan, susan çocuklar vardır'