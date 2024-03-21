Bağcılar'da Yıllarca Çocukları İstismar Eden Sucu Metin Şenay'la İlgili Tanığın Tüyler Ürperten İfadesi
Bağcılar'da Yıllarca Çocukları İstismar Eden Sucu Metin Şenay'la İlgili Tanığın Tüyler Ürperten İfadesi
Türkiye gündemi yeni bir çocuk istismarı haberi ile sarsıldı. Bağcılarda suculuk yapan Metin Şenay'ın yıllarca birden çok çocuğu istismar ettiği ortaya çıkmıştı. O olaylarla ilgili tanık ifadeleri ise tüyleri ürpertti.
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Türkiye Bağcılar'da gerçekleşen korkunç çocuk istismarı haberiyle sarsılıyor. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın ortaya çıkardığı olayda yeni gelişmeler yaşandı.
Mahallede suculuk yapan Metin Şenay isimli sapığın yaşları 5 ile 12 arasında değişen çok sayıda çocuğu istismar ettiği, Şenay'ın çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıkmıştı.
Duvarda yazılı isimlerden ikisinin, Metin Şenay'ın baldızının çocukları olduğu anlaşıldı. Daha önce Gaziosmanpaşa'da çocuk istismarı suçundan şikayet edilen Metin Şenay, serbest bırakılarak Bağcılar'da kendine yeni bir hayat kurmuş.
Halk Tv'nin bugünkü haberinde ise tanıkların ifadesine yer verildi. Mahalle sakini Nurettin Gençtir'in ifadesi ise tüyler ürperticiydi:
"İçerde onu dövdüm"
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Gençtir, istismara uğrayan çocuğun o anki durumunu da şöyle anlattı:
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