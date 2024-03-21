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Bağcılar'da Yıllarca Çocukları İstismar Eden Sucu Metin Şenay'la İlgili Tanığın Tüyler Ürperten İfadesi

Bağcılar'da Yıllarca Çocukları İstismar Eden Sucu Metin Şenay'la İlgili Tanığın Tüyler Ürperten İfadesi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.03.2024 - 15:33

Türkiye gündemi yeni bir çocuk istismarı haberi ile sarsıldı. Bağcılarda suculuk yapan Metin Şenay'ın yıllarca birden çok çocuğu istismar ettiği ortaya çıkmıştı. O olaylarla ilgili tanık ifadeleri ise tüyleri ürpertti.

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Türkiye Bağcılar'da gerçekleşen korkunç çocuk istismarı haberiyle sarsılıyor. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın ortaya çıkardığı olayda yeni gelişmeler yaşandı.

Türkiye Bağcılar'da gerçekleşen korkunç çocuk istismarı haberiyle sarsılıyor. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın ortaya çıkardığı olayda yeni gelişmeler yaşandı.

Mahallede suculuk yapan Metin Şenay isimli sapığın yaşları 5 ile 12 arasında değişen çok sayıda çocuğu istismar ettiği, Şenay'ın çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıkmıştı.

Mahallede suculuk yapan Metin Şenay isimli sapığın yaşları 5 ile 12 arasında değişen çok sayıda çocuğu istismar ettiği, Şenay'ın çocukların ismini duvara yazdığı ortaya çıkmıştı.

Duvarda yazılı isimlerden ikisinin, Metin Şenay'ın baldızının çocukları olduğu anlaşıldı. Daha önce Gaziosmanpaşa'da çocuk istismarı suçundan şikayet edilen Metin Şenay, serbest bırakılarak Bağcılar'da kendine yeni bir hayat kurmuş.

Duvarda yazılı isimlerden ikisinin, Metin Şenay'ın baldızının çocukları olduğu anlaşıldı. Daha önce Gaziosmanpaşa'da çocuk istismarı suçundan şikayet edilen Metin Şenay, serbest bırakılarak Bağcılar'da kendine yeni bir hayat kurmuş.

Halk Tv'nin bugünkü haberinde ise tanıkların ifadesine yer verildi. Mahalle sakini Nurettin Gençtir'in ifadesi ise tüyler ürperticiydi:

Halk Tv'nin bugünkü haberinde ise tanıkların ifadesine yer verildi. Mahalle sakini Nurettin Gençtir'in ifadesi ise tüyler ürperticiydi:

'Mahalleli olarak olayın ilk ortaya çıktığı gün hiç uyumadık. Bu ülkede adalet varsa bu adamın en ağır cezayı almasını isterim. Tecavüze uğrayan kişi benim kendi çocuğum da olabilirdi.

'Mahalledeki bütün çocuklar onun dükkanına giriyordu' diyen Gençtir, 'Metin Şenay onlara çikolata alıyordu. Çocuklar oradan su içiyordu. 5-6 yaşında, 10 yaşındaki çocuklar dükkana girip su içiyordu. Bunlar gözümüzün önünde oluyordu. Bunlar gözümüzün önündeydi diye bir şey yapamıyordu. Ama bizim işe gittiğimiz süreçte içeride ne yaşandığını bilmiyoruz. Şimdi 4 çocuğu konuşuyoruz. Ancak illaki konuşamayan, susan çocuklar vardır'

"İçerde onu dövdüm"

"İçerde onu dövdüm"

'Metin Şenay’ın gözaltına alındığı gün buradaydım. O günü hatırlamak dahi istemiyorum. Kendisi kapıyı kilitledi. İçeri girdi. Polis kapıyı zorla açtı. O, dükkana girdiğimde duvardaki yazılar. Yalıtımlı oda… Odanın halini, yaşananları görünce yalan yok içerde onu dövdüm'

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Gençtir, istismara uğrayan çocuğun o anki durumunu da şöyle anlattı:

Gençtir, istismara uğrayan çocuğun o anki durumunu da şöyle anlattı:

'Çocuk bitkin bir haldeydi. Üstü başı kan içindeydi. Çocuğu polis aldı. Çocuk hemen polisin kucağına düşüverdi. Sonrasında ambulansa alındı. Ben o günleri gerçekten bir daha yaşamak istemiyorum. Dahası Metin Şenay kendisi kalp hastasıydı. İlaçları vardı. Kendi ilaçlarından o çocuklara içirmiş. Bunları o gün kendisi anlattı'

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