Hz. İsa’ya Benzettikleri Türk Gezgine Para Vermeye Çalıştılar: “Allah Çarpsın Olmaz”
Hz. İsa’ya Benzettikleri Türk Gezgine Para Vermeye Çalıştılar: “Allah Çarpsın Olmaz”
Türk gezgin Berkan Bilgiç, dünyayı gezmeye devam ediyor. Kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri gittiği ülkelerde satarak dünyayı dolaşan Bilgiç’e, Güney Kore’de Hz. İsa’ya benzetildiği için para verilmeye çalışıldı.
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İstanbul'da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, işinden istifa ederek dünyayı gezmeye karar vermişti.
Kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri satarak ve otostop yaparak dünyayı dolaşan Bilgiç, gittiği ülkelerde yaşadığı ilginç şeyleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Gezgin Berkan Bilgiç, gittiği Güney Kore’de Hristiyanların peygamberi Hz. İsa’ya benzetilince ortaya komik görüntüler çıktı.
Güney Kore’nin başkenti Seul’da bir kişi, Bilgiç’e para vermeye çalıştı ve Bilgiç ise Müslüman olduğunu söyleyerek para almayı reddetti.
İşte Güney Kore’de yaşanan ilginç anlar 👇
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