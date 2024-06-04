Hz. İsa’ya Benzettikleri Türk Gezgine Para Vermeye Çalıştılar: “Allah Çarpsın Olmaz”

Türk gezgin Berkan Bilgiç, dünyayı gezmeye devam ediyor. Kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri gittiği ülkelerde satarak dünyayı dolaşan Bilgiç’e, Güney Kore’de Hz. İsa’ya benzetildiği için para verilmeye çalışıldı.