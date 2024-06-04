Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hz. İsa’ya Benzettikleri Türk Gezgine Para Vermeye Çalıştılar: “Allah Çarpsın Olmaz”

Hz. İsa’ya Benzettikleri Türk Gezgine Para Vermeye Çalıştılar: “Allah Çarpsın Olmaz”

Güney Kore
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 18:22

Türk gezgin Berkan Bilgiç, dünyayı gezmeye devam ediyor. Kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri gittiği ülkelerde satarak dünyayı dolaşan Bilgiç’e, Güney Kore’de Hz. İsa’ya benzetildiği için para verilmeye çalışıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, işinden istifa ederek dünyayı gezmeye karar vermişti.

İstanbul'da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, işinden istifa ederek dünyayı gezmeye karar vermişti.

Kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri satarak ve otostop yaparak dünyayı dolaşan Bilgiç, gittiği ülkelerde yaşadığı ilginç şeyleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri satarak ve otostop yaparak dünyayı dolaşan Bilgiç, gittiği ülkelerde yaşadığı ilginç şeyleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Gezgin Berkan Bilgiç, gittiği Güney Kore’de Hristiyanların peygamberi Hz. İsa’ya benzetilince ortaya komik görüntüler çıktı.

Gezgin Berkan Bilgiç, gittiği Güney Kore’de Hristiyanların peygamberi Hz. İsa’ya benzetilince ortaya komik görüntüler çıktı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’da bir kişi, Bilgiç’e para vermeye çalıştı ve Bilgiç ise Müslüman olduğunu söyleyerek para almayı reddetti.

Güney Kore’nin başkenti Seul’da bir kişi, Bilgiç’e para vermeye çalıştı ve Bilgiç ise Müslüman olduğunu söyleyerek para almayı reddetti.

İşte Güney Kore’de yaşanan ilginç anlar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın