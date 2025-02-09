Pendik’te Trafik Kavgası Dehşete Dönüştü: Motokuryeler Meslektaşları İçin Toplandı

Pendik’te dün yaşanan trafik kavgasında, bir otomobil sürücüsünün motosikletli kurye Fatih F.’yi aracıyla sıkıştırarak ağır yaralaması büyük tepki çekti. Olayın ardından bölgede çalışan motokuryeler, meslektaşlarına destek vermek ve yaşanan durumu protesto etmek için Pendik Meydanı’nda bir araya geldi.
Olay, 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. arasında trafikte yaşanan tartışmayla başladı. İddiaya göre, Fatih F. otomobilin kendisine çarpması sonucu düşerken, sürücü olay yerinden ayrılmadı ve tartışma büyüdü.
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Tartışma sırasında Fatih F., otomobilin sağ aynasını kırdı. Bunun üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracını motokuryenin üzerine sürerek onu park halindeki bir çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırdı.
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Çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan Fatih F.’yi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken, otomobil sürücüsü Vedat Kızıl kaçmaya çalışarak trafikteki diğer araçlara çarptı. Olay sonrası Fatih F., ağır yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Vedat Kızıl ise adli makamlarca tutuklandı.
Yaşanan olayın ardından Pendik Meydanı’nda bir araya gelen motokuryeler, hem meslektaşlarına destek vermek hem de trafikte karşılaştıkları tehlikelere dikkat çekmek için toplandı.
Grup adına konuşan Fırat Balta, olayın kaza değil, bilinçli bir saldırı olduğunu belirterek, “Aracı bilinçli bir şekilde kurye arkadaşımızın üzerine sürerek insanlık dışı bir suç işlenmiştir. 150 metre geride kurye arkadaşımıza çarpıp motoruna zarar vermesine rağmen durmayarak devam etmiştir. Daha sonra ise arkadaşımızın durmasını sağlamak için aynayı kırması üzerine bu korkunç saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bizler, motokuryelerin trafikte daha fazla korunmasını ve bu tür olayların önüne geçilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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