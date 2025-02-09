Pendik’te Trafik Kavgası Dehşete Dönüştü: Motokuryeler Meslektaşları İçin Toplandı

Pendik’te dün yaşanan trafik kavgasında, bir otomobil sürücüsünün motosikletli kurye Fatih F.’yi aracıyla sıkıştırarak ağır yaralaması büyük tepki çekti. Olayın ardından bölgede çalışan motokuryeler, meslektaşlarına destek vermek ve yaşanan durumu protesto etmek için Pendik Meydanı’nda bir araya geldi.

Olay, 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. arasında trafikte yaşanan tartışmayla başladı. İddiaya göre, Fatih F. otomobilin kendisine çarpması sonucu düşerken, sürücü olay yerinden ayrılmadı ve tartışma büyüdü.

(DHA)