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Ahmet Hakan, Trump ve Netanyahu'ya Karşı Erdoğan'a "Azıcık" Akıl Verdi

Ahmet Hakan, Trump ve Netanyahu'ya Karşı Erdoğan'a "Azıcık" Akıl Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 17:46

Trump'ın Gazze konusundaki çıkışı tüm Avrupa'dan tepkiyle karşılandı. Erdoğan'ın Trump'a bu konuyla ilgili direkt bir yanıt vermemesi Türkiye'de muhalefetin konuştuğu konuların başında geliyor. Ahmet Hakan da 'sakın yanıt vermeyin' diyerek Erdoğan'a kendince önerilerde bulundu. Ahmet Hakan'a göre Netanyahu'yu 'azıcık da olsa endişelendirecek' bir çözüm yolu var. Ahmet Hakan'ın yazısında 'Muhalefetin “Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun” demesine hiç aldırış etmeyin.' uyarısı yaptı.

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Tarafsız Bölge'deki moderatörlüğünün yanı sıra köşe yazılarıyla da gündemi değerlendiren Ahmet Hakan bu kez Trump'a cevap vermeyen Erdoğan'ı yazdı.

Tarafsız Bölge'deki moderatörlüğünün yanı sıra köşe yazılarıyla da gündemi değerlendiren Ahmet Hakan bu kez Trump'a cevap vermeyen Erdoğan'ı yazdı.

Hakan, Erdoğan'a hitaben "Dışişleri Bakanınız hükümetiniz adına en sert cevabı verdi. Parti Sözcünüz partiniz adına en kral cevabı verdi. Meclis Başkanı, Meclis adına en şahane cevabı verdi." dedi.

Hakan, Erdoğan'a hitaben "Dışişleri Bakanınız hükümetiniz adına en sert cevabı verdi. Parti Sözcünüz partiniz adına en kral cevabı verdi. Meclis Başkanı, Meclis adına en şahane cevabı verdi." dedi.

Muhalefetin Gazze'nin iyiliğini istemdiğini düşünen Ahmet Hakan, "Muhalefetin “Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun” demesine hiç aldırış etmeyin. Onlar Gazze’nin iyiliği için istemiyorlar ki bunu. Onlar sizin Trump’la kurabileceğiniz diyalog potansiyelini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar." dedi.

Muhalefetin Gazze'nin iyiliğini istemdiğini düşünen Ahmet Hakan, "Muhalefetin “Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun” demesine hiç aldırış etmeyin. Onlar Gazze’nin iyiliği için istemiyorlar ki bunu. Onlar sizin Trump’la kurabileceğiniz diyalog potansiyelini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar." dedi.

Erdoğan'a tavsiyeler veren Ahmet Hakan, "Trump’a hak ettiği cevabı vermeyin. Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’a esaslı bir cevap vermekten geçmiyor. Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’la kuracağınız diyalogdan geçiyor." tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan'a tavsiyeler veren Ahmet Hakan, "Trump’a hak ettiği cevabı vermeyin. Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’a esaslı bir cevap vermekten geçmiyor. Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’la kuracağınız diyalogdan geçiyor." tavsiyesinde bulundu.

Netanyahu'yu azıcık endişelendirecek bir çözümü olduğunu söyleyen Hakan, "Trump’a karşı en sert tepkiyi gösteren Erdoğan, Netanyahu’nun acayip hoşuna gider. Trump’la diyalog kuran Erdoğan ise Netanyahu’yu azıcık da olsa endişelendirir." dedi.

Netanyahu'yu azıcık endişelendirecek bir çözümü olduğunu söyleyen Hakan, "Trump’a karşı en sert tepkiyi gösteren Erdoğan, Netanyahu’nun acayip hoşuna gider. Trump’la diyalog kuran Erdoğan ise Netanyahu’yu azıcık da olsa endişelendirir." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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