Ahmet Hakan, Trump ve Netanyahu'ya Karşı Erdoğan'a "Azıcık" Akıl Verdi

Trump'ın Gazze konusundaki çıkışı tüm Avrupa'dan tepkiyle karşılandı. Erdoğan'ın Trump'a bu konuyla ilgili direkt bir yanıt vermemesi Türkiye'de muhalefetin konuştuğu konuların başında geliyor. Ahmet Hakan da 'sakın yanıt vermeyin' diyerek Erdoğan'a kendince önerilerde bulundu. Ahmet Hakan'a göre Netanyahu'yu 'azıcık da olsa endişelendirecek' bir çözüm yolu var. Ahmet Hakan'ın yazısında 'Muhalefetin “Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun” demesine hiç aldırış etmeyin.' uyarısı yaptı.