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Pavyona Giden Dayı, Hızını Alamayıp Dans Direğine Tırmandı

Pavyona Giden Dayı, Hızını Alamayıp Dans Direğine Tırmandı

pavyon
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.01.2024 - 18:44

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Pavyonda yaşadığı adrenalin patlaması yüzünden bir anda kendisini sahneye atan 'dayı' hızını alamayarak dans direğine tırmandı. 'Dayı'nın direkt performansına sosyal medyada onlarca yorum yapıldı. 

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Ankara’daki ışıltılı pavyon hayatı herkesin bildiği bir gerçek.

Ankara’daki ışıltılı pavyon hayatı herkesin bildiği bir gerçek.

Halk arasındaki esprileri hepimiz biliriz: “Satılan arsalar, evleri, tarlalar ‘sonrası düşünülmeyen’ o mekanlarda harcanır”

Halk arasındaki esprileri hepimiz biliriz: “Satılan arsalar, evleri, tarlalar ‘sonrası düşünülmeyen’ o mekanlarda harcanır”

Sosyal medyaya çok öncelerde düşen bir video yeniden gündem oldu.

Sosyal medyaya çok öncelerde düşen bir video yeniden gündem oldu.

Eğlenmeye giden bir ‘dayı’ müziğin ve ortamın ritmin kendisini fazla kaptırınca kendini bir anda dans direğinin tepesinde buldu.

Eğlenmeye giden bir ‘dayı’ müziğin ve ortamın ritmin kendisini fazla kaptırınca kendini bir anda dans direğinin tepesinde buldu.

İşte sosyal medyada yeniden gündem olan o eğlenceli anlar.

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