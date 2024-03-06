Pahalılıktan Yakınan Kadınlara Laf Eden Dayıyı Kur'an'dan Ayet Okuyarak Sus Pus Eden Muhabir

UBE Haber isimli YouTube kanalı, İstanbul Maltepe'deki semt pazarında gerçekleştirdiği sokak röportajında vatandaşlara 'Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?' diye sordu.
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O soruya İmamoğlu cevap teyzeler bir yandan da pahalılıktan şikayet edip Murat Kurum'dan şikayet ettiler.
O teyzelerin sözlerinden hoşlanmayan bir başka vatandaş ise, teyzeler için 'Bunlar başka bir vatandaş, samimi vatandaş değil' dedi.
O vatandaşın teyzeler hakkındaki sözlerinden sonra muhabir, Kur'an'dan ayet okuyarak 'İnsanlar hakkında zandan kaçının, zannın büyüğü günahtır diyor. Siz o hanımefendilerin Allah'ı bilmediğini nereden biliyorsunuz?' dedi.
Ayet okuyarak Siz o hanımefendilerin Allah'ı bilmediğini nereden biliyorsunuz?' diyen muhabire cevap veremeyen vatandaş, 'Ben bilmiyorum' diyerek röportajı terk etti.
İşte o anlar: 👇
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UBE Haber isimli YouTube kanalının sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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