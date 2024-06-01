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Özel Günlerin Kurtarıcısı Nedimeler İçin “İyi Ki” Dedirtecek Düşünceli Anlar

Özel Günlerin Kurtarıcısı Nedimeler İçin “İyi Ki” Dedirtecek Düşünceli Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 10:39

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Özel günlerinde insanın aklında epey bir düşünce olduğu için bazen tek başına bir günü yönetmekte zorlanabiliyoruz. Böyle anlarda her daim yanımıza gelen ilklerden olan dostlarımızın adeta ev sahibiymişçesine ilgili organizasyona gösterdiği özen çok kıymetli oluyor.

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Düğünlerde de bu kişiler biliyorsunuz ki nedimeler oluyor. O gün adeta kendilerini bırakıp gelin adına düşünen nedimeler sosyal medyanın gündeminde.

Düğünlerde de bu kişiler biliyorsunuz ki nedimeler oluyor. O gün adeta kendilerini bırakıp gelin adına düşünen nedimeler sosyal medyanın gündeminde.

İzleyiciler nedimelerin ince düşüncelerine, arkadaşları için gösterdikleri çabaya tebrikler yağdırıyor.

İzleyiciler nedimelerin ince düşüncelerine, arkadaşları için gösterdikleri çabaya tebrikler yağdırıyor.

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