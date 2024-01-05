Oyun Bağımlısı Damada Düğününde Takı Olarak Ekran Kartı Hediye Edildi

Gün geçmiyor ki ilginç bir düğün videosuyla daha karşılaşmayalım...
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"@enes.degirmenci" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan gencin paylaştığı bir takı görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
O anlrda oyun bağımlısı olduğu belirtilen damada takı olarak ekran kartı takıldığı anlar görülüyor.
Görüntüleri paylaşan kullanıcı yaptığı açıklamada ise, ekran kartı hediyesi veren kişinin Gıgabyte Türkiye pazarlama müdürü olduğunu söyledi.
İşte o ilginç görüntüler: 👇
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