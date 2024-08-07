Oytun Erbaş'tan Z Kuşağına Tepki Çekecek Sözler: 'Bence Otistik Bir Kuşak, Tekrarlayan Davranışları Var'

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com'a verdiği röportajda Z kuşağıyla ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Z kuşağının otistik bir kuşak olduğunu söyleyen Erbaş, 'Aynı tip gıdalar tüketiyorlar. Hamburger yiyorlar, pizza yiyorlar. Aynı görünüşte, aynı şeyleri yapan... Herhangi bir işte çalışmak istemiyorlar, kendi dünyaları var. Bunun tamama 'otistik behavior' dediğimiz hareketler.' ifadelerini kullandı.