Oytun Erbaş'tan Z Kuşağına Tepki Çekecek Sözler: 'Bence Otistik Bir Kuşak, Tekrarlayan Davranışları Var'

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com'a verdiği röportajda Z kuşağıyla ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Z kuşağının otistik bir kuşak olduğunu söyleyen Erbaş, 'Aynı tip gıdalar tüketiyorlar. Hamburger yiyorlar, pizza yiyorlar. Aynı görünüşte, aynı şeyleri yapan... Herhangi bir işte çalışmak istemiyorlar, kendi dünyaları var. Bunun tamama 'otistik behavior' dediğimiz hareketler.' ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Oytun Erbaş, Z kuşağının yaşam biçimi olarak genellediği hareketler üzerinden bir takım değerlendirmelerde bulundu. Z kuşağının hareketlerinin tekrar etmesi ve kendi dünyasında yaşama şeklini 'otizm' olarak değerlendiren Erbaş, 'Aynı tip gıdalar tüketiyorlar. Hamburger yiyorlar, pizza yiyorlar. Aynı görünüşte, aynı şeyleri yapan...' diyerek eleştirdi.
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Z kuşağının herhangi bir işte çalışmak istemediğini ve kendi dünyalarında yaşadığını söyleyen Erbaş, 'Bunun tamama 'otistik behavior' dediğimiz hareketler.' ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın Haberler.com'da yer alan röportajının ilgili kısmı şu şekilde; 📹
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