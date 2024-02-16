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Otelde Kalırken Temizlik ve Güvenlik İçin Yapılabilecek 9 Yöntemin Anlatıldığı Paylaşım Gündem Oldu

Otelde Kalırken Temizlik ve Güvenlik İçin Yapılabilecek 9 Yöntemin Anlatıldığı Paylaşım Gündem Oldu

Temizlik Otel
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 10:31

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İş, tatil veya herhangi bir sebepten ötürü kalınan otellerde temizlik ve güvenlik konusunda endişesi olanların uygulayabileceği 9 farklı yöntemin anlatıldığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Tuvalet temizliğinden hırsızlığa karşı önlemlere kadar birçok yöntemin anlatıldığı video için insanlar "Bu kadarı da paranoyaklık" dediler.

Tuvalet temizliğinden hırsızlığa karşı önlemlere kadar birçok yöntemin anlatıldığı video için insanlar "Bu kadarı da paranoyaklık" dediler.

Temizli ve güvenlik konularında endişe yaşayanlar için, otellerde kalırken uygulanabilecek 9 farklı yöntemin anlatıldığı videodaki yöntemler işinize yarayabilir...

Temizli ve güvenlik konularında endişe yaşayanlar için, otellerde kalırken uygulanabilecek 9 farklı yöntemin anlatıldığı videodaki yöntemler işinize yarayabilir...

İşte o video: 👇

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O videoya gelen yorumlar: 👇
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