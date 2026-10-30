Telefonundan Kaç Saat Uzak Kalabilirsin?

Senin için telefon bir iletişim aracı olmaktan çıkalı çok olmuş, artık vücudunun resmi olmayan bir parçası. Ondan ayrı kaldığın ilk yarım saat içinde elin ayağın boşalıyor, cebinde hayali titreşimler hissetmeye başlıyorsun. Dünya üzerinde kaçırdığın tek bir haber, görmediğin tek bir mesaj kalmasın istiyorsun. Sana 'Telefonu bırak da doğaya çık' diyenlere sadece gülüp geçiyorsun çünkü o doğa fotoğrafını çekip paylaşamadıktan sonra ne anlamı var? Yine de arada bir telefonu yan odada bırakmayı dene, korkma bir şey olmaz.