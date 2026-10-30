Telefonundan Kaç Saat Uzak Kalabilirsin?
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Elimiz sürekli cebimize gidiyor, masada duran ekran sebepsizce parlasın diye gözümüzün ucuyla nöbet tutuyoruz. İtiraf edelim, çoğumuz bildirim gelmese bile sırf alışkanlıktan ekran kilidini açıp kapatıyoruz. Peki iş ciddiye binse ve telefonunla arana mesafe girse bu ayrılığa ne kadar dayanabilirsin?
1. Sabah gözünü açtın, elin komodinin üstünü yokladı ve telefonu buldu. Her şeyden önce neye bakıyorsun?
2. Evden çıktın, durağa yürüdün ve fark ettin ki telefon evde kalmış! Dönüp alırsan kesin gecikeceksin. Gidip alır mısın?
3. Dürüst ol: Banyoya veya tuvalete giderken telefon da seninle içeri giriyor mu?
4. Arkadaşınla kahve içiyorsun, lavaboya kalktı ve masada iki dakika tek kaldın. Elin hemen telefona gider mi?
5. Dışarıdasın, şarjın yüzde 3 ve etrafta ne priz var ne de şarj aleti...
6. "Burada şimdi ne güzel TikTok izlenirdi..." dedirten bir kare seç!
7. Yeni bir flörtün var diyelim. 💖 Tatlı tatlı konuşuyorsunuz. Pat diye "Görüldü" yemek zoruna gider mi?
8. Son sorudayız! Yemek yerken muhakkak telefonda bir şeyler izliyor musun?
Sadece 45 dakika...
Ortalama 2 saat uzak kalabilirsin.
Bir gün boyunca telefonsuz kalabilirsin.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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