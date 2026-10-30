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Telefonundan Kaç Saat Uzak Kalabilirsin?

etiket Telefonundan Kaç Saat Uzak Kalabilirsin?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
30.10.2026 - 19:01
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Elimiz sürekli cebimize gidiyor, masada duran ekran sebepsizce parlasın diye gözümüzün ucuyla nöbet tutuyoruz. İtiraf edelim, çoğumuz bildirim gelmese bile sırf alışkanlıktan ekran kilidini açıp kapatıyoruz. Peki iş ciddiye binse ve telefonunla arana mesafe girse bu ayrılığa ne kadar dayanabilirsin?

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1. Sabah gözünü açtın, elin komodinin üstünü yokladı ve telefonu buldu. Her şeyden önce neye bakıyorsun?

2. Evden çıktın, durağa yürüdün ve fark ettin ki telefon evde kalmış! Dönüp alırsan kesin gecikeceksin. Gidip alır mısın?

3. Dürüst ol: Banyoya veya tuvalete giderken telefon da seninle içeri giriyor mu?

4. Arkadaşınla kahve içiyorsun, lavaboya kalktı ve masada iki dakika tek kaldın. Elin hemen telefona gider mi?

5. Dışarıdasın, şarjın yüzde 3 ve etrafta ne priz var ne de şarj aleti...

5. Dışarıdasın, şarjın yüzde 3 ve etrafta ne priz var ne de şarj aleti...
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6. "Burada şimdi ne güzel TikTok izlenirdi..." dedirten bir kare seç!

7. Yeni bir flörtün var diyelim. 💖 Tatlı tatlı konuşuyorsunuz. Pat diye "Görüldü" yemek zoruna gider mi?

7. Yeni bir flörtün var diyelim. 💖 Tatlı tatlı konuşuyorsunuz. Pat diye "Görüldü" yemek zoruna gider mi?

8. Son sorudayız! Yemek yerken muhakkak telefonda bir şeyler izliyor musun?

Sadece 45 dakika...

Senin için telefon bir iletişim aracı olmaktan çıkalı çok olmuş, artık vücudunun resmi olmayan bir parçası. Ondan ayrı kaldığın ilk yarım saat içinde elin ayağın boşalıyor, cebinde hayali titreşimler hissetmeye başlıyorsun. Dünya üzerinde kaçırdığın tek bir haber, görmediğin tek bir mesaj kalmasın istiyorsun. Sana 'Telefonu bırak da doğaya çık' diyenlere sadece gülüp geçiyorsun çünkü o doğa fotoğrafını çekip paylaşamadıktan sonra ne anlamı var? Yine de arada bir telefonu yan odada bırakmayı dene, korkma bir şey olmaz.

Ortalama 2 saat uzak kalabilirsin.

Ekrana yapışık yaşamıyorsun ama aranızdaki bağın da öyle kolay kopacak bir yanı yok. Bir sinemaya girdiğinde, uzun bir toplantıda ya da arkadaşlarınla güzel bir masaya oturduğunda telefonu unutabiliyorsun. Fakat o süre üç saati geçmeye görsün; içinde hemen 'Acaba biri aradı mı ya da önemli bir şey oldu mu?' kuruntusu başlıyor. Dengeyi fena kurmamışsın, en azından karşındaki insan konuşurken gözünün içine bakabilen nadir insanlardansın.

Bir gün boyunca telefonsuz kalabilirsin.

Telefon senin hayatını yönetmiyor, sen telefonu yönetiyorsun. Şarjın bittiğinde endişelenenlerden değilsin. Hatta bazen sırf canın kimseyle konuşmak istemediği için telefonu bilerek koltuğun arasına sıkıştırıp unutmuş numarası yapıyorsun. Ekransız kaldığında sıkılmak yerine yapacak bir sürü iş bulabilmen bugünlerde büyük lüks. Sadece insanları biraz fazla merakta bırakıyorsun, arada bir yaşadığını belli eden bir mesaj atsan fena olmaz.

Oldu olacak dumanla haberleşmeye başla!

Oldu olacak dumanla haberleşmeye başla!

Sen bu çağın insanı olduğuna emin misin? Telefonun suya düşse, bozulsa ya da çalınsa muhtemelen yeni bir tane alana kadar geçen o bir haftayı hayatının en huzurlu günleri ilan edersin. Bildirim sesleri seni heyecanlandırmıyor, aksine daraltıyor. İnsanların sürekli sana ulaşabilme fikrine içten içe gıcık oluyorsun. Elinden gelse sadece arama yapan eski tuşlu telefonlara döneceksin ama işte bankacılık uygulamaları falan elini kolunu bağlıyor. Bu kafa rahatlığını hiç bozma, çevrendekiler sana imrenerek bakıyor.

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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