"Olmadı mı?" Rafet El Roman'ı Kızları Sosyal Medyada Akım Olan Bir Şaka ile Trolledi

Rafet El Roman, Türk pop müziğinin efsanelerinden biri. Kendine has tarzı ve duygusal yorumuyla milyonlarca kişiye hitap eden sanatçı, bir döneme damgasını vurdu. Birçok hit şarkıya imza atarak adını Türk pop müziğinin efsaneleri arasına yazdıran Rafet El Roman son dönemde yaşadığı aşklarla ve kızlarıyla çektiği eğlenceli videolarla gündeme geliyor.
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Rafet El Roman, kızı Su ve Şevval'in şakasına maruz kaldı.
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Akım haline gelen "Just Give Me My Money" şakasını anlayamayan Rafet El Roman'ın o anları izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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