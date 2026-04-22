NOW'ın Final Yapan Dizisinden Uzak Şehir'den Ayrılan Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2026 - 15:50

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

22 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Exatlon Mexico, aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekti.

Acunmedya uluslararası televizyon sektöründeki yükselişini somut rakamlarla kanıtlamaya devam ediyor. Yunanistan ve Romanya'da Survivor formatıyla zirveyi ele geçiren şirket, şimdi aynı başarıyı Meksika'da Exatlon Mexico ile tekrarladı. Azteca Uno'da pazar akşamları yayınlanan program, tüm izleyici kitlesinde birinci sıraya yerleşerek Acunmedya'nın küresel içerik gücünün yeni bir kanıtı oldu.

21 Nisan Salı reyting sonuçları belli oldu.

Haftalardır zirvede yer alan A.B.İ. dizisinin yayınlanmamasıyla zirvenin adı değişti. Dün akşam yalnızca Mehmed Fetihler Sultanı ile Kıskanmak dizileri ekrana geldi. Atv'de yayınlanan Konyaspor-Fenerbahçe maçı ise geceye damga vurdu.

Oyuncu Ateş Fatih Uçan, efsane dizi Akasya Durağı hakkında yaptığı itirafla gündem oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı dizisinin Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, Tatlı Röportajlar YouTube kanalına konuk oldu. Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı'ndaki unutulmaz sahnenin kamera arkasını yıllar sonra itiraf etti.

Sahipsizler, Sahtekarlar, Veliaht gibi dizilerin ardından bir dizi için daha final kararı alınmıştı.

2025-2026 sezon finali yaklaşırken dizilerden final kararı ya da sezon finali tarihi art arda gelmeye başladı. Sevilen dizilerin izleyicileri hangi dizilerden ne karar gelecek diye merakla bekliyor. Bir final kararı daha NOW'dan geldi.

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Orhan, geçtiğimiz hafta okul saldırılarının ardından düşen reklam gelirleri sebebiyle yayınlanmamıştı.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları sebebiyle yayınlanmayan Kuruluş Orhan'ın yeni bölümüyle ilgili karar verildi. Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman diye merak edilirken dizinin bu hafta da yayınlanmayacağı öğrenildi.

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir dizi seyircisi bir teyzeyle yaşadığı tatlı anıyı yayınladı.

Star TV'nin fırtına gibi esen yeni dizisi Sevdiğim Sensin'de Dicle'yi canlandıran Helin Kandemir, kendini videoya çekerken başına gelen tatlı anıyı yayınladı. Sevdiğim Sensin seyircisi bir teyzenin Helin Kandemir'i tanımayıp canlandırdığı Dicle karakterine benzettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı.

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın önce fragmanındaki şiddet sahneleri kesilmiş ardından yeni bölüm sonrasında fragman yayınlanmamıştı. Delikanlı'nın seyircisi dizinin final yapacağını düşünürken Birsen Altuntaş'tan söz konusu iddia hakkında açıklama geldi.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir 3. sezonda da devam edecek.

Pazartesi günlerinin tek lideri Uzak Şehir'de 2. sezon için final hazırlıkları başladı. Uzak Şehir'den hangi oyuncuların ayrılacağı merak edilirken izleyicinin ayrılmasını dört gözle beklediği bir karakterin diziye veda edeceği öğrenildi.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni sezona doğru ilerliyor.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar tam gaz devam ediyor. Cuma akşamlarının en sevilen dizilerinden Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil olan Murat Serezli'nin konuk oyuncu olarak yer alması bekleniyordu. Murat Serezli, Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiasına yanıt verdi.

2018'den bu yana her sezon en çok izlenen yemek yarışma programı olan MasterChef'in olmazsa olmazlarından biri de Mehmet Şef.

2018 yılından bu yana TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, sezonun en çok beklenen ve izlenen yemek yarışma programı olmayı sürdürüyor. Programın jürileri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, her sezon tatlı sert bir imaj çiziyor ve hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından çok seviliyor. Şimdilerde bu imajının dışında düşünemediğimiz Mehmet Şef'in yıllar önce Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.

Yerli dizilerin kaderleri yayın döneminin sona erdiği yaz ayları yaklaşırken belli olmaya başladı.

Yayın döneminin son günlerine doğru yerli dizilerin kaderi belli olmaya başladı. Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Güller ve Günahlar yeni sezon onayı aldı. Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz inanılmaz bir kitleye ulaştı.

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'in milli maçlar, resmi tatiller gibi sebeplerden ötürü erken sezon finali yapacağı izleyiciler arasında konuşulmuş ve bu iddialar panik yaratmıştı. Taşacak Bu Deniz'in ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
