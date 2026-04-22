Lider Dizi Yayınlanmadı, Zirveyi Tek Başına O Kaptı: 21 Nisan Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

22.04.2026 - 14:57

21 Nisan Salı reyting sonuçları belli oldu.

Haftalardır zirvede yer alan A.B.İ. dizisinin yayınlanmamasıyla zirvenin adı değişti. Dün akşam yalnızca Mehmed Fetihler Sultanı ile Kıskanmak dizileri ekrana geldi. Atv'de yayınlanan Konyaspor-Fenerbahçe maçı ise geceye damga vurdu.

Ziraat Kupası müsabakası olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı salı günü reytinglerine damga vurdu.

Yayınlandığı ilk günden bu yana salı günlerinin zirvesinde yer alan A.B.İ. dizisi dün akşam ekrana gelmedi. Atv'de ekrana gelen Konyaspor-Fenerbahçe maçı ise reytinglere damga vurdu.

Kıskanmak tüm kategorilerde ikinci oldu. Ancak diziyle ilgili bugün final kararı alındı.

Gündüz kuşağı yine salı günü etkisini gösterirken reyting sıralamaları ise şu şekilde gerçekleşti:

21 Nisan Total Reyting Sonuçları

  • Tumosan Konyaspor-Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupasi Karşılaşması – 8.90

  • Kıskanmak – 4.67

  • Esra Erol'da – 4.48

  • Muge Anlı Ile Tatlı Sert – 4.07

  • Mehmed Fetihler Sultani – 3.72

  • Survivor – 3.45

  • Atv Ana Haber – 3.40

  • Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber – 3.32

  • Hababam Sınıfı Uyanıyor (t.s) – 3.14

  • Gelin – 3.02

21 Nisan AB Reyting Sonuçları

  • Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – 8.87

  • Kıskanmak – 4.00

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.94

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 3.60

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.73

  • Survivor – 2.53

  • Kıskanmak (Özet) – 2.50

  • Esra Erol'da – 2.26

  • Atv Gün Ortası – 2.10

  • Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S) – 1.88

21 Nisan ABC1 Reyting Sonuçları

  • Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – 9.75

  • Kıskanmak – 4.53

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 4.44

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.36

  • Esra Erol'da – 3.85

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 3.52

  • Survivor – 3.20

  • Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S) – 2.77

  • Atv Ana Haber – 2.75

  • Kıskanmak (Özet) – 2.67

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
