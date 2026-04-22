article/comments
article/share
Haberler
TV
Fenomen Dizi İçin Karar Verildi: Atv Dizisi Yayın Akışından Çıkarıldı

Atv
Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2026 - 12:39

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları sebebiyle yayınlanmayan Kuruluş Orhan'ın yeni bölümüyle ilgili karar verildi. Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman diye merak edilirken dizinin bu hafta da yayınlanmayacağı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Orhan, geçtiğimiz hafta okul saldırılarının ardından düşen reklam gelirleri sebebiyle yayınlanmamıştı.

22 Nisan Çarşamba (bugün) yayınlanması beklenen diziyle ilgili karar belli oldu. Son olarak 21. bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Orhan'ın 22. bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu merak konusu oldu.

"Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt buldu. Dizi, 29 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak.

Atv 22 Nisan Çarşamba Yayın Akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

19: 45 Kupa Günlüğü

20: 30 Galatasaray - Gençlerbirliği

22: 40 Kuruluş Orhan 21.Bölüm (Tekrar)

02: 00 Ateş Kuşları

Kuruluş Orhan Neden Yok?

Kuruluş Orhan'ın bu akşam yayınlanması beklenen 22. bölümü, Atv'de yayınlanacak Galatasaray-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi sebebiyle yayınlanmayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın