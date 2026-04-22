Bir Final Haberi Daha Geldi: NOW'ın İddialı Dizisi Final Yapıyor!

Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2026 - 14:06

2025-2026 sezon finali yaklaşırken dizilerden final kararı ya da sezon finali tarihi art arda gelmeye başladı. Sevilen dizilerin izleyicileri hangi dizilerden ne karar gelecek diye merakla bekliyor. Bir final kararı daha NOW'dan geldi.

Sahipsizler, Sahtekarlar, Veliaht gibi dizilerin ardından bir dizi için daha final kararı alınmıştı.

Sezon sonu yaklaşırken hangi diziler yeni sezon onayı alabilecek diye merak ediliyordu. Reytingleri yüksek seyreden dizilerin birer birer sezon finali tarihleri belli olurken bir diziden daha final kararı geldi.

NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisi final kararı aldı.

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı Kıskanmak dizisi 33. bölümüyle ekrana veda edecek. 19 Mayıs'ta yayınlanması planlanan bölümle Kıskanmak'ın ekran macerası son bulmuş olacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
