Acunmedya'nın Global Yükselişi Durmuyor: Meksika'da da Liderlik Koltuğuna Oturdu
Acunmedya uluslararası televizyon sektöründeki yükselişini somut rakamlarla kanıtlamaya devam ediyor. Yunanistan ve Romanya'da Survivor formatıyla zirveyi ele geçiren şirket, şimdi aynı başarıyı Meksika'da Exatlon Mexico ile tekrarladı. Azteca Uno'da pazar akşamları yayınlanan program, tüm izleyici kitlesinde birinci sıraya yerleşerek Acunmedya'nın küresel içerik gücünün yeni bir kanıtı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Exatlon Mexico, aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Performans odaklı yapısı ve büyük ödülleriyle tanınan Exatlon Mexico, 11. sezonunda her hafta izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmayı sürdürüyor. Programın bu sezon sergilediği güçlü reyting grafiği de sektörün gündemine girmeyi başardı.
Acunmedya'nın başarısı sürüyor.
Acunmedya; ABD, Almanya, Meksika, Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Hırvatistan dahil çok sayıda ülkede yayın faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın