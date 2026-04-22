Acunmedya'nın Global Yükselişi Durmuyor: Meksika'da da Liderlik Koltuğuna Oturdu

Acunmedya'nın Global Yükselişi Durmuyor: Meksika'da da Liderlik Koltuğuna Oturdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.04.2026 - 15:12

Acunmedya uluslararası televizyon sektöründeki yükselişini somut rakamlarla kanıtlamaya devam ediyor. Yunanistan ve Romanya'da Survivor formatıyla zirveyi ele geçiren şirket, şimdi aynı başarıyı Meksika'da Exatlon Mexico ile tekrarladı. Azteca Uno'da pazar akşamları yayınlanan program, tüm izleyici kitlesinde birinci sıraya yerleşerek Acunmedya'nın küresel içerik gücünün yeni bir kanıtı oldu.

Exatlon Mexico, aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekti.

Exatlon Mexico, aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekti.

Romanya ve Yunanistan'daki başarıların ardından bu kez Meksika'dan geldi. Acunmedya yapımı Exatlon Mexico, Azteca Uno'da pazar akşamları ekrana gelmekte olup tüm izleyici kitlesi bazında elde ettiği birinciliğiyle (HouseHold/izlenme oranı) reyting listesinin tepesine bir kez daha adını yazdırdı.

Performans odaklı yapısı ve büyük ödülleriyle tanınan Exatlon Mexico, 11. sezonunda her hafta izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmayı sürdürüyor. Programın bu sezon sergilediği güçlü reyting grafiği de sektörün gündemine girmeyi başardı.

Performans odaklı yapısı ve büyük ödülleriyle tanınan Exatlon Mexico, 11. sezonunda her hafta izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmayı sürdürüyor. Programın bu sezon sergilediği güçlü reyting grafiği de sektörün gündemine girmeyi başardı.

Acunmedya'nın Meksika'daki bu zaferi aslında yalnız değil. Şirket, yakın zamanda Yunanistan ve Romanya'da yayınlanan Survivor uyarlamalarıyla da her iki pazarda izlenme rekortmeni olmuş ve lider konumunu sağlamlaştırmıştı.

Acunmedya'nın başarısı sürüyor.

Acun Ilıcalı liderliğindeki Acunmedya, Dominik Cumhuriyeti'nde kurulu dünyanın en büyük açık hava prodüksiyon üslerinden biri olarak öne çıkan ACM Production Hub çatısı altında; 'Survivor', 'Exatlon', 'Darts Party', 'MasterChef', 'The Voice' ve 'La Isla' gibi uluslararası formatları hayata geçiriyor.

Acunmedya; ABD, Almanya, Meksika, Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Hırvatistan dahil çok sayıda ülkede yayın faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Acunmedya; ABD, Almanya, Meksika, Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Hırvatistan dahil çok sayıda ülkede yayın faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Yüksek prodüksiyon standartları ve geniş global içerik ağıyla uluslararası televizyon arenasındaki ağırlığını her geçen gün artıran Acunmedya, başarı hikâyelerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
