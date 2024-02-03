Görüş Bildir
Haberler
Video
Norveç'te Çöpten Çıkanlar Bile Güzel: Çöp Karıştırmanın Alışveriş Yapmaktan Farkı Olmadığını Gösterdi!

Norveç'te Çöpten Çıkanlar Bile Güzel: Çöp Karıştırmanın Alışveriş Yapmaktan Farkı Olmadığını Gösterdi!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 11:26

İçerik Devam Ediyor

'@n.e.l.i.n.k.a' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir kadının Norveç'te çöp karıştırmanın normal alışveriş yapmaktan bir farkı olmadığını söyleyerek yaptığı paylaşımı viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son kullanma tarihinin geçtiği ya da geçeye yakın olduğu zamanlarda veya raflarda yer açmak için bazı marketler ürünlerini çöpe atabiliyorlar.

Son kullanma tarihinin geçtiği ya da geçeye yakın olduğu zamanlarda veya raflarda yer açmak için bazı marketler ürünlerini çöpe atabiliyorlar.

Türkiye'de de çokça rastladığımız durum Norveç'te de yaşanıyor.

Nedeni bilinmeyen bir şekilde çöp bidonuna atılan market ürünlerini fark eden Norveçli bir kadın, sevgilisi ile birlikte çöp bidonundakileri alarak eve getirdi.

Nedeni bilinmeyen bir şekilde çöp bidonuna atılan market ürünlerini fark eden Norveçli bir kadın, sevgilisi ile birlikte çöp bidonundakileri alarak eve getirdi.

Çöp bidonuna atılan meyve, sebze, donmuş gıda ve daha birçok şeyi toplayarak eve getiren çift, çöpten aldıkları ürünlerin detaylı fotoğraflarını da paylaştılar.

Çöp bidonuna atılan meyve, sebze, donmuş gıda ve daha birçok şeyi toplayarak eve getiren çift, çöpten aldıkları ürünlerin detaylı fotoğraflarını da paylaştılar.

Oldukça iyi durumda gözüken ve çöpten alınan onlarca ürünü sergileyen çiftin yaptıkları paylaşımlar ise izleyenlere 'Norveç'in çöpünden çıkanlar bile güzel' dedirtti.

Oldukça iyi durumda gözüken ve çöpten alınan onlarca ürünü sergileyen çiftin yaptıkları paylaşımlar ise izleyenlere 'Norveç'in çöpünden çıkanlar bile güzel' dedirtti.

İşte o çiftin çöp karıştırdıkları ve bulduklarını poşetlere doldurarak aldıkları viral olan o görüntüler: 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

O çift çöpten aldıklarını eve getirerek bu şekilde sergiledi: 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?