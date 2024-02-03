Norveç'te Çöpten Çıkanlar Bile Güzel: Çöp Karıştırmanın Alışveriş Yapmaktan Farkı Olmadığını Gösterdi!

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Son kullanma tarihinin geçtiği ya da geçeye yakın olduğu zamanlarda veya raflarda yer açmak için bazı marketler ürünlerini çöpe atabiliyorlar.
Nedeni bilinmeyen bir şekilde çöp bidonuna atılan market ürünlerini fark eden Norveçli bir kadın, sevgilisi ile birlikte çöp bidonundakileri alarak eve getirdi.
Çöp bidonuna atılan meyve, sebze, donmuş gıda ve daha birçok şeyi toplayarak eve getiren çift, çöpten aldıkları ürünlerin detaylı fotoğraflarını da paylaştılar.
Oldukça iyi durumda gözüken ve çöpten alınan onlarca ürünü sergileyen çiftin yaptıkları paylaşımlar ise izleyenlere 'Norveç'in çöpünden çıkanlar bile güzel' dedirtti.
İşte o çiftin çöp karıştırdıkları ve bulduklarını poşetlere doldurarak aldıkları viral olan o görüntüler: 👇
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O çift çöpten aldıklarını eve getirerek bu şekilde sergiledi: 👇
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