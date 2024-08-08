Nevşin Mengü Yasaklara İsyan Etti! 'Çocuklarını Korumak İstiyorsan 1 Haftada 3 Çocuk İşçi Öldü'

Gazeeteci Nevşin Mengü, Instagram ve Roblox'un engellemesine iktidar kanadından gelen 'çocukları korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz:' açıklamasına tepki gösterdi. Son 1 haftada 3 çocuk işçinin öldüğünü söyleyen Mengü, 'Çocukları korumak istiyorsan 'Ben bu ülkeyi nasıl bu hale getirdim' diye düşüneceksin.' ifadeleriyle tepki gösterdi.
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İktidarın sosyal medya platformu Instagram ve oyun platformu Roblox'a yönelik yasaklamalarına vatandaşı ve gazetecilerin tepkileri sürüyor.
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Son olarak Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.' ifadeleriyle yasağı savunmuştu.
Gazeteci Nevşin Mengü'den iktidarın 'Çocukları korumalıyız' savunmasına tepki geldi. Mengü, 'Herkesin ağzında ‘Çocuklarımızı korumamız lazım. Sen çocukları çok korumak istiyorsan; son 1 haftada 3 işçi çocuk öldü. 'Ben bu ülkeyi nasıl bu hale getirdim’ diye düşüneceksin.' ifadeleriyle tepki gösterdi.
Mengü'nün açıklamasının ilgili kısmı şu şekilde; 📹
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