Nevşin Mengü Yasaklara İsyan Etti! 'Çocuklarını Korumak İstiyorsan 1 Haftada 3 Çocuk İşçi Öldü'

Gazeeteci Nevşin Mengü, Instagram ve Roblox'un engellemesine iktidar kanadından gelen 'çocukları korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz:' açıklamasına tepki gösterdi. Son 1 haftada 3 çocuk işçinin öldüğünü söyleyen Mengü, 'Çocukları korumak istiyorsan 'Ben bu ülkeyi nasıl bu hale getirdim' diye düşüneceksin.' ifadeleriyle tepki gösterdi.