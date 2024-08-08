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Binlerce Metre Yükseklikten Atladı: Wingsuit Sporcusunun Adrenalin Dolu Yolculuğu Kamerada

Binlerce Metre Yükseklikten Atladı: Wingsuit Sporcusunun Adrenalin Dolu Yolculuğu Kamerada

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 15:53

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Binlerce metre yükseklikteki dağdan kendilerini boşluğa bırakan wingsuit sporcusunun yaşadığı deneyim nefes kesti. Atlayışını kayda alan sporcunun gökyüzünde kaydettiği manzara izleyenleri büyüledi. 

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Çıktıkları dağın zirvesinden atlayış yapan wingsuit sporcularının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Çıktıkları dağın zirvesinden atlayış yapan wingsuit sporcularının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İzleyenlere büyük korku yaşatan kayalıklar arasından atlayan sporcular daha sonra muhteşem bir manzara eşliğinde uçtu. O anlar izleyenleri büyüledi; 📹

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Otto Skorzeny

Mükemmel 😍😍 ek olarak Bungee Jumping ölmeden önce yapacaklarım listemde

cnr80

çok yapmak istediğim bir aktivite ve asla cesaret edemeyeceğim bir şey:))