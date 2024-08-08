Binlerce Metre Yükseklikten Atladı: Wingsuit Sporcusunun Adrenalin Dolu Yolculuğu Kamerada

Binlerce metre yükseklikteki dağdan kendilerini boşluğa bırakan wingsuit sporcusunun yaşadığı deneyim nefes kesti. Atlayışını kayda alan sporcunun gökyüzünde kaydettiği manzara izleyenleri büyüledi.
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Çıktıkları dağın zirvesinden atlayış yapan wingsuit sporcularının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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İzleyenlere büyük korku yaşatan kayalıklar arasından atlayan sporcular daha sonra muhteşem bir manzara eşliğinde uçtu. O anlar izleyenleri büyüledi; 📹
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Mükemmel 😍😍 ek olarak Bungee Jumping ölmeden önce yapacaklarım listemde
çok yapmak istediğim bir aktivite ve asla cesaret edemeyeceğim bir şey:))