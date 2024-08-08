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Almanya’ya Dönüş Vakti Gelen Gurbetçi Göz Yaşlarıyla Röportaj Verdi

Almanya’ya Dönüş Vakti Gelen Gurbetçi Göz Yaşlarıyla Röportaj Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 17:16

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Yaz sezonu yarılanmış hatta sona doğru yaklaşıyorken gurbetçiler ülkelerine dönmeye başladı. Anadolu Ajansı’nın mikrofonlarına konuşan bir gurbetçi de göz yaşlarına hakim olamadığı anlarla sosyal medyada gündem oldu.

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Almanya’ya dönüş için yola çıkan gurbetçi “Geliş güzel ama dönüş biraz hüzünlü.” dedi.

Almanya’ya dönüş için yola çıkan gurbetçi “Geliş güzel ama dönüş biraz hüzünlü.” dedi.

Ardından ise ağlamaya başlayan gurbetçi bir dönem Türkiye’ye dönmek istediklerini ama yapamadıklarını belki bir gün yeniden dönebileceklerini ekledi.

Ardından ise ağlamaya başlayan gurbetçi bir dönem Türkiye’ye dönmek istediklerini ama yapamadıklarını belki bir gün yeniden dönebileceklerini ekledi.

İşte detaylar 👇

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ArsenaL

Almanya'nın Suriyelisi de bunlar işte

Moruk 069

fesatlıktan kırılıyor bizim türk milleti.. sanki cok kolay 30 yıldır yaşadığın bi ülkeyi temelli bırakmak. fesatlık yapacağınıza gurbetci akrabalardan yardı... Devamını Gör

ArsenaL

Sana diyecek çok söz var da neyse

maestro__maestro

Tabiki ağlarsınız eurolarla bu ülkede yaşamak kadar tatlı birşey mi var😊