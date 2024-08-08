Almanya’ya Dönüş Vakti Gelen Gurbetçi Göz Yaşlarıyla Röportaj Verdi

Yaz sezonu yarılanmış hatta sona doğru yaklaşıyorken gurbetçiler ülkelerine dönmeye başladı. Anadolu Ajansı’nın mikrofonlarına konuşan bir gurbetçi de göz yaşlarına hakim olamadığı anlarla sosyal medyada gündem oldu.
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Almanya’ya dönüş için yola çıkan gurbetçi “Geliş güzel ama dönüş biraz hüzünlü.” dedi.
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Ardından ise ağlamaya başlayan gurbetçi bir dönem Türkiye’ye dönmek istediklerini ama yapamadıklarını belki bir gün yeniden dönebileceklerini ekledi.
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Almanya'nın Suriyelisi de bunlar işte
fesatlıktan kırılıyor bizim türk milleti.. sanki cok kolay 30 yıldır yaşadığın bi ülkeyi temelli bırakmak. fesatlık yapacağınıza gurbetci akrabalardan yardı... Devamını Gör
Sana diyecek çok söz var da neyse
Tabiki ağlarsınız eurolarla bu ülkede yaşamak kadar tatlı birşey mi var😊