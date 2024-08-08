Kimse Fark Etmedi: Kınada Damada da Duvak Takılınca Ortaya Komik Anlar Çıktı

Kınalar ve düğünler çiftlerin en heyecanlı günlerinden olduğu için bazen her şey olması gerektiği gibi ilerlemeyebiliyor. Tabii yalnızca çiftler değil yakınları da aynı heyecanı paylaşıyor. Bir kınada da heyecandan damada duvak örtülünce yaşananlar komik anlara vesile oldu.