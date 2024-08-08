Kimse Fark Etmedi: Kınada Damada da Duvak Takılınca Ortaya Komik Anlar Çıktı

Kınalar ve düğünler çiftlerin en heyecanlı günlerinden olduğu için bazen her şey olması gerektiği gibi ilerlemeyebiliyor. Tabii yalnızca çiftler değil yakınları da aynı heyecanı paylaşıyor. Bir kınada da heyecandan damada duvak örtülünce yaşananlar komik anlara vesile oldu.
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Önce gelinin abisi gelerek geline kırmızı duvağını örttü.
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Ardından ise sıra damada geldi. Damadın omuzlarına örtülmesi gerek duvak başına örtülmüştü. Damadın hemen adapte olduğu anlar kısa sürede viral oldu.
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hiçte komik değil.saçma bir hareket olmuş bence.