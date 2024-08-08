Görüş Bildir
Haberler
Video
Kimse Fark Etmedi: Kınada Damada da Duvak Takılınca Ortaya Komik Anlar Çıktı

Kimse Fark Etmedi: Kınada Damada da Duvak Takılınca Ortaya Komik Anlar Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 16:41

İçerik Devam Ediyor

Kınalar ve düğünler çiftlerin en heyecanlı günlerinden olduğu için bazen her şey olması gerektiği gibi ilerlemeyebiliyor. Tabii yalnızca çiftler değil yakınları da aynı heyecanı paylaşıyor. Bir kınada da heyecandan damada duvak örtülünce yaşananlar komik anlara vesile oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Önce gelinin abisi gelerek geline kırmızı duvağını örttü.

Önce gelinin abisi gelerek geline kırmızı duvağını örttü.

Ardından ise sıra damada geldi. Damadın omuzlarına örtülmesi gerek duvak başına örtülmüştü. Damadın hemen adapte olduğu anlar kısa sürede viral oldu.

Ardından ise sıra damada geldi. Damadın omuzlarına örtülmesi gerek duvak başına örtülmüştü. Damadın hemen adapte olduğu anlar kısa sürede viral oldu.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cnr80

hiçte komik değil.saçma bir hareket olmuş bence.