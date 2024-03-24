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Netflix'te İzleyebileceğiniz Seyahat Temalı En İyi 20 Belgesel

Netflix'te İzleyebileceğiniz Seyahat Temalı En İyi 20 Belgesel

Netflix
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 21:31

Netflix sadece dizileri ve filmleriyle değil belgeselleriyle de ilgi görüyor. Söz konusu seyahat olunca belgesel sevenler için bu liste sizin için. Gelin Netflix’de yayınlanan bu belgeseller hangileri gelin birlikte öğrenelim.

Kaynak: https://www.neredekal.com/blog/netfli...
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1. Extreme Engagement

1. Extreme Engagement

2019 yapımı olan bu program evlenmek üzere olan bir çiftin farklı kültürdeki evlilik gelenekleri ve adetlerini öğrenmek üzere yıl boyunca dünyayı gezmesini anlatan bu farklı sizi çiftimizi daha da yakınlaştıracak mı yoksa uzaklaştıracak mı?

2. Dark Tourist

2. Dark Tourist

2018 yapımı olan belgesel David Farrier’in dünya üzerinde lanetli orman, nükleer göl ya da dehşet verici turistik yerleri ziyaretini anlatarak farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.

3. Somebody Feed Phil

3. Somebody Feed Phil

2018 yapımı ve 7 sezon olarak Netflix’de yayınlana Somebody Feed Phil Koyoto’dan Edinburgh’a kadar dünya mutfağından lezzetleri evinize getiriyor.

4. Travels With My Father

4. Travels With My Father

Komedyen Jack Whitehall ve babası Michael’in aralarındaki garip ve farklı bağı güçlendirmek için çıktıkları yolculukta bilinmeyen topraklarda sıra dışı ve neşeli anılarını anlatan belgesel 2017 yapımı ve 5 sezon.

5. Magical Andes

5. Magical Andes

Arjantin'den başlayıp Güney Amerika dağları üzerinden Kolombiya'ya uzanan yolculukta And Dağları'yla kurdukları bağ nedeniyle benzersiz yaşamlar süren insanları bizimle tanıştıran belgesel 2019 yapımı ve 2 sezon.

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6. Salt, Fat, Acid, Heat

6. Salt, Fat, Acid, Heat

Yemek yazarı ve aynı zamanda şef olan Samin Nosrat’la mükemmel yemeğin dört temel unsurlarını keşfetmek için dünyayı gezmesi ve bu yolculuğu boyunca ziyafetler hakkında ipuçları veren belgesel 2018 yapımı.

7. Tales by Light

7. Tales by Light

2015 yapımı olan Tales by Night 3 sezon boyunca fotoğrafçılar ve yapımcıların insanları, mekânları, hayvanları ve kültürlerin etkileyici görüntülerini daha önce görülmemiş açılardan yakalamak için dünyayı dolaşıyor.

8. Street Food

8. Street Food

Aynı isimle farklı kıtalardaki sokak yemekleri yolculuğuna bizi de çıkana bu belgesel serisi bizi leziz yemekler yapan isimsiz aşçılarda tanıştırıyor.

9. Paul Hollywood’un Büyük Avrupa Gezisi

9. Paul Hollywood’un Büyük Avrupa Gezisi

Ünlü şef ve aktör olan Paul Hollywood’un araba tutkusuyla sizi İtalya, Almanya ve Fransa arabalarıyla tanıştıran belgesel 2017 yapımı bu belgesel araba kültürünü tanıtırken sizi hızlı bir yolcuğa çıkarıyor.

10. Kadim Uygarlıklar

10. Kadim Uygarlıklar

Graham Hancockla beraber dünyanın en eski taş yapılarını ziyaret edeceğiniz belgesel 2022 yapımı.

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11. Gezegenimiz

11. Gezegenimiz

David Attenborough’un anlatımıyla dünyanın dört bir yanındaki vahşi yaşamı doğa belgeselini 2 sezon olarak izleyebilirsiniz.

12. 100 Yıl Yaşamak: Mavi Bölgelerin Sırları

12. 100 Yıl Yaşamak: Mavi Bölgelerin Sırları

Dünyadaki 5 özel bölgede olağanüstü ve enerjili yaşantılarıyla bölge insanının sağlıklı alışkanlıklarını ve kültürel bilgilerini 2023 yapımı bu mini dizi belgeselle keşfedebilirsiniz.

13. The World’s Most Amazing Vacation Rentals

13. The World’s Most Amazing Vacation Rentals

Dünyanın dört bir yanındaki kiralık tatil evlerini ziyaret eden 3 gezginin her bütçeye uygun uzman görüşleri ve ipuçları ile 2 sezon boyunca bize tavsiyeler veriyor.

14. Lezzetin Kökenleri

14. Lezzetin Kökenleri

Yemek ve seyahatin bir arada bulunduğu bu belgesel dizi çin mutfağının lezzetli yolculuğuna ve bu lezzetlere değer veren insanlarla bizi tanıştırıyor.

15. Biking Borders

15. Biking Borders

Max ve Nono’nun okul inşaatı için para toplamak için Berlin’den Pekin’e pedal çevirirken başına gelenleri anlatan bu belgesel 2019 yapımı.

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16. Zirve Tutkusu

16. Zirve Tutkusu

2023 yapımı bu belgesel Alp’lerin en dik yamaçlarına hızlı ve emniyetli bir şekilde tırmanan iki ünlü dağcının rekora ulaşmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

17. Expedition Happiness

17. Expedition Happiness

Müzisyen kız arkadaşıyla ve  köpekleriyle beraber destansı bir yolculuğa çıkan bir film yapımcısının yenilenmiş bir okul otobüsüyle Kuzey Amerika'yı uçtan uca gezmesini anlatan belgesel 2017 yapımı.

18. Chef’s Table

18. Chef’s Table

2019 yapımı belgesel Emmy adayı olup yaratıcı yemeklerden tatlılara yemek kavramını yeniden anlamlandıran dünyanın farklı yerlerindeki yıldız şefleri bizimle tanıştırıyor.

19. Kapp to Cape

19. Kapp to Cape

İki adamın Kuzey kutup dairesinden Cape Town’a uzanan en uzun bisiklet yolculuğu rekoruna bizi de tanık gösteren bu belgesel 2016 yapımı.

20. Dünyanın En Harika Ulusal Parkları

20. Dünyanın En Harika Ulusal Parkları

Doğal hayatı ve vahşi yaşamı bize gösteren bu belgesel Japonya’dan Avusturalyaya kadar gezgin ruhları keşfe çıkarıyor.

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