Netflix'te İzleyebileceğiniz Seyahat Temalı En İyi 20 Belgesel
Netflix'te İzleyebileceğiniz Seyahat Temalı En İyi 20 Belgesel
Kaynak: https://www.neredekal.com/blog/netfli...
Netflix sadece dizileri ve filmleriyle değil belgeselleriyle de ilgi görüyor. Söz konusu seyahat olunca belgesel sevenler için bu liste sizin için. Gelin Netflix’de yayınlanan bu belgeseller hangileri gelin birlikte öğrenelim.
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1. Extreme Engagement
2. Dark Tourist
3. Somebody Feed Phil
4. Travels With My Father
5. Magical Andes
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6. Salt, Fat, Acid, Heat
7. Tales by Light
8. Street Food
9. Paul Hollywood’un Büyük Avrupa Gezisi
10. Kadim Uygarlıklar
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11. Gezegenimiz
12. 100 Yıl Yaşamak: Mavi Bölgelerin Sırları
13. The World’s Most Amazing Vacation Rentals
14. Lezzetin Kökenleri
15. Biking Borders
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16. Zirve Tutkusu
17. Expedition Happiness
18. Chef’s Table
19. Kapp to Cape
20. Dünyanın En Harika Ulusal Parkları
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