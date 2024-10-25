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Mustafa Sarıgül, TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısının Ardından Açıklamalarda Bulundu: "Kürt, Türk Kardeştir"

Mustafa Sarıgül, TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısının Ardından Açıklamalarda Bulundu: "Kürt, Türk Kardeştir"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 13:16

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik hain terör saldırısının ardından Mustafa Sarıgül de, olayla ilgili konuştu.

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Gündeme dair her konuda fikrini açıkça ifade etmekten kaçınmayan Sarıgül, son derece üzgün olduğunu belirterek, “Kürt vatandaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş Amerikadır,” dedi.

Gündeme dair her konuda fikrini açıkça ifade etmekten kaçınmayan Sarıgül, son derece üzgün olduğunu belirterek, “Kürt vatandaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş Amerikadır,” dedi.

Bu sözlerinin ardından, “Amerika’nın bastığı yerde ot bitmez,” diyen Sarıgül, açıklamalarıyla tartışmalara yol açtı.

Bu sözlerinin ardından, “Amerika’nın bastığı yerde ot bitmez,” diyen Sarıgül, açıklamalarıyla tartışmalara yol açtı.

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