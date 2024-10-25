Mustafa Sarıgül, TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısının Ardından Açıklamalarda Bulundu: "Kürt, Türk Kardeştir"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik hain terör saldırısının ardından Mustafa Sarıgül de, olayla ilgili konuştu.
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Gündeme dair her konuda fikrini açıkça ifade etmekten kaçınmayan Sarıgül, son derece üzgün olduğunu belirterek, “Kürt vatandaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş Amerikadır,” dedi.
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Bu sözlerinin ardından, “Amerika’nın bastığı yerde ot bitmez,” diyen Sarıgül, açıklamalarıyla tartışmalara yol açtı.
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