TUSAŞ’a Terör Saldırısında Yeni Detaylar: Binanın Krokisi ve Yerleşim Planı İnternette Yayınlanmış

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşmeye devam ediyor. Saldırının gerçekleştiği G1 kapısına yakın tesisler olan insan kaynakları ve akademi departmanlarının bulunduğu binanın kroki ve yerleşim planının, bu binaların proje ekibinde yer alan bir mimarın internet sitesinde yayımlandığı ortaya çıktı.