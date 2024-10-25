TUSAŞ’a Terör Saldırısında Yeni Detaylar: Binanın Krokisi ve Yerleşim Planı İnternette Yayınlanmış
TUSAŞ’a Terör Saldırısında Yeni Detaylar: Binanın Krokisi ve Yerleşim Planı İnternette Yayınlanmış
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/ki...
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşmeye devam ediyor. Saldırının gerçekleştiği G1 kapısına yakın tesisler olan insan kaynakları ve akademi departmanlarının bulunduğu binanın kroki ve yerleşim planının, bu binaların proje ekibinde yer alan bir mimarın internet sitesinde yayımlandığı ortaya çıktı.
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Yerlikaya önce erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi “Rojger” kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Yerlikaya daha sonra kadın teröristin yine PKK terör örgütüne mensup Mine Sevjin Alçiçek olduğunu bildirdi. Terörist Alçiçek’in, 2014 yılında HDP Hakkari Merkez İlçe Eş Başkanı olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin Suriye’den geldiği belirtiliyor.
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TUSAŞ’a yönelik terör eylemine ilişkin soruşturma sürerken, saldırının gerçekleştiği G1 kapısına yakın tesisler olan insan kaynakları ve akademi departmanlarının bulunduğu binanın kroki ve yerleşim planının, bu binaların proje ekibinde yer alan bir mimarın internet sitesinde yayımlandığı ortaya çıktı.
Yine TUSAŞ yerleşkesinin yapımında yer alan başka bir mimarlık şirketinin sitesinde de söz konusu tesislerin görselleri yayımlandı.
Milli güvenlik açısından kritik role sahip TUSAŞ’a ait kroki ve görüntülerin yayımlanması soru işaretlerine neden oldu.
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