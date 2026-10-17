Fatoş Seğmen'in Kızı Neden Öldü? Alya Erdoğan'ın Hastalığı Neydi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2004 Türkiye güzellik yarışmasında ikinci olan model ve sunucu Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan hayatını kaybetti. Acı haberi Seğmen, sosyal medya hesabından paylaştı. Geçen yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden Fatoş Seğmen'in yaşadığı ikinci acı, sevenlerini derinden üzdü.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Erdoğan Hayatını Kaybetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alya Erdoğan'ın Cenazesi Nerede, Ne Zaman?
Fatoş Seğmen'den Kızına Yürek Burkan Veda
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın