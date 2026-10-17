Fatoş Seğmen'in Kızı Neden Öldü? Alya Erdoğan'ın Hastalığı Neydi?

44 yaşındaki Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefat ettiğini 16 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Seğmen, paylaşımında kızının cenaze bilgilerine de yer verdi.

Alya Erdoğan Neden Öldü?

Alya Erdoğan'ın ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı. Aile tarafından yapılan açıklamalarda ve Fatoş Seğmen'in paylaşımında ölüm sebebine dair bir bilgi yer almıyor.

Alya Erdoğan'ın Hastalığı Neydi?

Alya Erdoğan'ın bir hastalığı olup olmadığına ya da hastalığının ne olduğuna dair aileden doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi gerekiyor.