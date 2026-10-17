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Fatoş Seğmen'in Kızı Neden Öldü? Alya Erdoğan'ın Hastalığı Neydi?

Fatoş Seğmen'in Kızı Neden Öldü? Alya Erdoğan'ın Hastalığı Neydi?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 15:14
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2004 Türkiye güzellik yarışmasında ikinci olan model ve sunucu Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan hayatını kaybetti. Acı haberi Seğmen, sosyal medya hesabından paylaştı. Geçen yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden Fatoş Seğmen'in yaşadığı ikinci acı, sevenlerini derinden üzdü.

İşte detaylar.

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Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Erdoğan Hayatını Kaybetti

Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Erdoğan Hayatını Kaybetti

44 yaşındaki Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefat ettiğini 16 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Seğmen, paylaşımında kızının cenaze bilgilerine de yer verdi.

Alya Erdoğan Neden Öldü?

Alya Erdoğan'ın ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı. Aile tarafından yapılan açıklamalarda ve Fatoş Seğmen'in paylaşımında ölüm sebebine dair bir bilgi yer almıyor.

Alya Erdoğan'ın Hastalığı Neydi?

Alya Erdoğan'ın bir hastalığı olup olmadığına ya da hastalığının ne olduğuna dair aileden doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi gerekiyor.

Alya Erdoğan'ın Cenazesi Nerede, Ne Zaman?

Alya Erdoğan'ın Cenazesi Nerede, Ne Zaman?

Fatoş Seğmen'in paylaştığı vefat ilanına göre Alya Erdoğan için 17 Ekim Cumartesi günü öğle namazının ardından İzmir'deki Narlıdere Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Alya Erdoğan, ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Alya Erdoğan Kaç Yaşındaydı?

Vefat ilanında Alya Erdoğan'ın doğum tarihi ve yaşına yer verilmedi. Bazı haberlerde küçük yaşta olduğu belirtilse de aileden doğrulanmış bir yaş bilgisi paylaşılmadı.

Babası Bülent Erdoğan da Geçen Yıl Hayatını Kaybetmişti

Vefat ilanında Alya'nın anne ve babası olarak Fatoş ve Bülent Erdoğan'ın adları yer aldı. Fatoş Seğmen'in eşi Bülent Erdoğan'ın 31 Ağustos 2025'te, 52 yaşında hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Fatoş Seğmen'den Kızına Yürek Burkan Veda

Fatoş Seğmen'den Kızına Yürek Burkan Veda

Fatoş Seğmen, kızının ardından sosyal medyada duygusal bir veda mesajı paylaştı:

'Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekanın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum, her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim.' 

Seğmen'in yürek burkan paylaşımının altına çok sayıda kişi başsağlığı mesajı bıraktı.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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