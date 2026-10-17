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İklim Krizi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

İklim Krizi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
17.10.2026 - 15:01
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İklim krizi sadece bilim insanları ve çevrecilerin konuştuğu bir konu olmaktan çoktan çıktı. Artık kriz derinleşti ve hepimizi ilgilendirmeye başladı. İklim krizinden bahsediyoruz ama gerçekten bu krizle ilgili neler biliyorsun?

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1. Paris Anlaşması'nın temel amacı ne, biliyor musun?

2. Türkiye Paris Anlaşması'na ne zaman taraf oldu?

3. Taraflar Konferansı'nın temel amacı ne peki?

4. Ulusal Katkı Beyanı'nı daha önce duymuş muydun?

5. Türkiye'nin 2053 yılı için nasıl bir iklim hedefi var?

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6. Peki Türkiye'nin 2053'e kadar güneş ve rüzgar enerjisinde ulaşmak istediği güç ne kadar?

7. İklim krizinin temel nedenini biliyorsundur diye düşünüyoruz!

8. COP31 bu sene hangi ülkede olacak?

8. COP31 bu sene hangi ülkede olacak?

Sen iklim krizini pek bilmiyorsun!

İklim kriziyle ilgili hiç bilgin yok desek yeridir. Bununla ilgili şeyler duyuyorsun ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Yani iklim politikaları ve enerjiler konusunda öğrenmen gereken çok şey var. Bu saatten sonra doğru bilgilere ulaşarak çevremiz için fark yaratabilirsin.

Sen iklim krizi hakkında temel şeyleri biliyorsun!

Sen iklim krizinin ne olduğunu önceden duymuşsun ama derinlemesine bir bilgin yok. Temel kavramları biliyorsun. Yani iklim krizine ne sebep oluyor, bu konuda ülkeler neler yapmaya çalışıyor takip ediyorsun aslında. Ama öyle derinlemesine bilgin yok hâlâ. Öğrenmek için hiçbir zaman geç değil ama!

Sen iklim krizi hakkında çok şey biliyorsun!

İklim krizi nedir, ne değildir sen çok iyi biliyorsun. Küresel iklim politikalarını, ülkelerin neler yaptığını ve Türkiye'nin hedefleri konusunda bilgilisin. İklim ve enerji konuları senin konun desek yeridir yani! İklim krizi hakkında sadece bilgili değilsin, ayrıca buna çözüm bulmak için farkındalığın da gelişmiş!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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