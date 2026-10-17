İklim Krizi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Sen iklim krizinin ne olduğunu önceden duymuşsun ama derinlemesine bir bilgin yok. Temel kavramları biliyorsun. Yani iklim krizine ne sebep oluyor, bu konuda ülkeler neler yapmaya çalışıyor takip ediyorsun aslında. Ama öyle derinlemesine bilgin yok hâlâ. Öğrenmek için hiçbir zaman geç değil ama!