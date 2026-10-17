İklim Krizi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
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İklim krizi sadece bilim insanları ve çevrecilerin konuştuğu bir konu olmaktan çoktan çıktı. Artık kriz derinleşti ve hepimizi ilgilendirmeye başladı. İklim krizinden bahsediyoruz ama gerçekten bu krizle ilgili neler biliyorsun?
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1. Paris Anlaşması'nın temel amacı ne, biliyor musun?
2. Türkiye Paris Anlaşması'na ne zaman taraf oldu?
3. Taraflar Konferansı'nın temel amacı ne peki?
4. Ulusal Katkı Beyanı'nı daha önce duymuş muydun?
5. Türkiye'nin 2053 yılı için nasıl bir iklim hedefi var?
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6. Peki Türkiye'nin 2053'e kadar güneş ve rüzgar enerjisinde ulaşmak istediği güç ne kadar?
7. İklim krizinin temel nedenini biliyorsundur diye düşünüyoruz!
8. COP31 bu sene hangi ülkede olacak?
Sen iklim krizini pek bilmiyorsun!
Sen iklim krizi hakkında temel şeyleri biliyorsun!
Sen iklim krizi hakkında çok şey biliyorsun!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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