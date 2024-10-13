Mustafa Sarıgül'den Köfteci Yusuf'a Bu Defa Destek Geldi: "Erzincan'a Bekliyorum, En Görkemli Şubeni Açacağız"

Domuz eti tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'a CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den destek geldi. Daha önce vatandaşlara domuz eti yedirildiği için sitemde bulunan Sarıgül, 'Yerli malı yurdun malı, Köfteci Yusuf bizim markamız. Desteğimiz sizinle. Yusuf kardeşim can Erzincan'a bekliyorum, en görkemli şubeni burada açacağız.' dedi.