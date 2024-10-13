Mustafa Sarıgül'den Köfteci Yusuf'a Bu Defa Destek Geldi: "Erzincan'a Bekliyorum, En Görkemli Şubeni Açacağız"

Domuz eti tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'a CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den destek geldi. Daha önce vatandaşlara domuz eti yedirildiği için sitemde bulunan Sarıgül, 'Yerli malı yurdun malı, Köfteci Yusuf bizim markamız. Desteğimiz sizinle. Yusuf kardeşim can Erzincan'a bekliyorum, en görkemli şubeni burada açacağız.' dedi.
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Daha önce vatandaşlara domuz eti yedirildiği gerekçesiyle Köfteci Yusuf'a sitemde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den bu defa destek geldi.
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Köfteci Yusuf'un yerli marka olmasına vurgu yapan Sarıgül, "Desteğimiz sizinle. Yusuf kardeşim can Erzincan'a bekliyorum, en görkemli şubeni burada açacağız." dedi.
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