Müjde Uzman'ın Tarz Değişiminden Müge Anlı'daki Şok Olaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müjde Uzman'ın Tarz Değişiminden Müge Anlı'daki Şok Olaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Ekim Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve yaptığı tabaklarla şeflerden övgü almayı başaran Beyza'ya sosyal medyadan çirkin bir yorum geldi. Çizgisini bozmayan Beyza, gelen yoruma oldukça sakin bir yanıt verdi.
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2. 21 gündür kayıp olan 18 yaşındaki otizmli kızın ailesi, kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Adına bir şirket açıldığı öğrenilen genç kızın bir apartmanın bodrum katındaki daireyi kiraladığı ortaya çıktı.
3. TV ekranlarının sevilen programı Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılmasının ardından birkaç yıl sonra YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Aşkın Gücü adıyla izleyiciyle buluşan programa Elif ve Sedat aşkı damga vurmuştu. Sevilen ikilinin ayrıldıklarını açıkladı.
4. Dört sezonun ardından final yapan Kardeşlerim, izleyicilerini büyük üzüntüye boğmuştu. Özellikle Süsen ve Ömer karakterlerine hayat veren Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak, dizi bitince hayranlarının özlem dolu tepkileriyle karşılaşmıştı. İkili, bir yıl sonra yeniden bir araya geldi.
5. Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisinden ilk fotoğraf geldi. Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile hafızlara kazınan Müjde Uzman farklı tarzı ile dikkat çekti.
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6. Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay sosyal medya hesabından diziden kamera arkası paylaştı. Cüneyd ve Mira'nın yan yana olduğu görüntülere yorum yağdı.
7. Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Buçe Buse Kahraman, ATV'nin Kuruluş Osman dizisine geçti. Diziden yayınlanan fragmanda oyuncunun performansı dikkat çekti. İzleyenlerden "Biraz şive yapsaydın!" yorumu geldi.
8. Yıllar geçse de unutulmayan Ezel dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Kafa TV'nin yeni programı Fenomen'e katıldı. Ezel ile ilgili uzun zaman sonra ilk kez konuşan İmirzalıoğlu'ndan itiraf geldi.
9. Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu ilk bölümü ile geçtiğimiz Pazartesi ekranlara geldi. İlk bölümden hikayenin değişimini hisseden izleyiciden tepkiler yükseldi. Cüneyt Özdemir yayınında Kızıl Goncalar'ın bu değişimini tartıştı.
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