Müge Anlı'daki Şaşırtan Ölümden Şerbo Fatih'in İntikamına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Şaşırtan Ölümden Şerbo Fatih'in İntikamına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Ekim Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölüm geldi. Görkem'in intikam planının tıkır tıkır işlediği bölümün ardından klasiği bozmayan Şerbo, heyecanın tavan yaptığı bir yeni bölüm fragmanı yayınladı.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını finale götürecek kadar düşük reyting oranları almaya başlamıştı. Hızlı bir toparlanma için başrol çifti yeniden bir araya getirme kararı alan dizi tek bölümde reytinglerde enfes bir yükseliş yaşarken son bölüme beğeni dolu yorumlar geldi.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Enfes bir bölüm yayınlayarak yine 1. olan Şerbomuzun son bölümüne gelen tepkileri derledik.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e 4 yaşındaki çocuğunun kaybı üzerine şüpheli konumuna düşen Seyfi Birbir damga vurmuştu. Kayıp oğlu hakkında farklı açıklamalarda bulunan Birbir, pazartesi günü oğluyla kapıdan gireceğini dese de kendine zarar vererek hastaneye kaldırılmıştı. Seyfi Birbir, evinin bahçesinde ölü bulundu.
NOW'ın beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar, 2. sezonuyla resmen kapı baca kırıyor. Son bölüme Cüneyd'in çıldırdığı anlar damga vururken o anların kamera arkası yayınlandı.
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Esra Erol'un programında tanıdığımız Cemile, şimdilerde Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışıyor. Fenomen olan Cemile, yayınlanan kamera arkası görüntülerinde sinir krizi geçirdi ve küfürler savurarak stüdyoyu terk etti.
Geçtiğimiz hafta "MasterChef Tarihinin En Yakışıklı Erkek Yarışmacısını Seçiyoruz" anketimizi duyurmuştuk. 1 haftanın ardından anketimiz sona erdi ve Onedio okuyucularının seçimleriyle en yakışıklı 5 erkeği sizler için derledik.
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim tarihli bölümünde bir konuk var. Katmerci Ömer Aksu MasterChef'e konuk oldu. Peki, MasterChef'in konuğu katmerci Ömer Aksu kimdir?
Son olarak Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteriyle televizyonda izlediğimiz Cihangir Ceyhan, iddialı TRT dizisiyle geri dönüyor.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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