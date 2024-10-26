Cihangir Ceyhan, TRT'nin Mafya Dizisinin Başrolü Oldu!
Cihangir Ceyhan, TRT'nin Mafya Dizisinin Başrolü Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Son olarak Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteriyle televizyonda izlediğimiz Cihangir Ceyhan, iddialı TRT dizisiyle geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle karşımıza çıkan Cihangir Ceyhan, uzun süredir televizyondan uzak.
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Dijital platformlarda yer alan Ceyhan, 2023 yılından beri ana akımda yer alan bir proje içerisinde bulunmazken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cihangir Ceyhan, TRT1'in çekeceği mafya dizisinin başrolü oldu.
Volkan Girgin ve Kadir İlter'in senaryosunu yazacağı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde başrol olan Ceyhan, burada Ali Şahinbey rolüyle karşımıza çıkacak.
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sıcak aile ve mahalle dizileri uzun zaman önce yalan oldu. ya kimin eli kimin cebinde belli olmayan diziler ya da mafya dizileri
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