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Cihangir Ceyhan, TRT'nin Mafya Dizisinin Başrolü Oldu!

Cihangir Ceyhan, TRT'nin Mafya Dizisinin Başrolü Oldu!

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 16:39 Son Güncelleme: 26.10.2024 - 16:40

Son olarak Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteriyle televizyonda izlediğimiz Cihangir Ceyhan, iddialı TRT dizisiyle geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle karşımıza çıkan Cihangir Ceyhan, uzun süredir televizyondan uzak.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle karşımıza çıkan Cihangir Ceyhan, uzun süredir televizyondan uzak.

Dijital platformlarda yer alan Ceyhan, 2023 yılından beri ana akımda yer alan bir proje içerisinde bulunmazken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.

Dijital platformlarda yer alan Ceyhan, 2023 yılından beri ana akımda yer alan bir proje içerisinde bulunmazken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cihangir Ceyhan, TRT1'in çekeceği mafya dizisinin başrolü oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cihangir Ceyhan, TRT1'in çekeceği mafya dizisinin başrolü oldu.

Volkan Girgin ve Kadir İlter'in senaryosunu yazacağı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde başrol olan Ceyhan, burada Ali Şahinbey rolüyle karşımıza çıkacak.

Volkan Girgin ve Kadir İlter'in senaryosunu yazacağı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde başrol olan Ceyhan, burada Ali Şahinbey rolüyle karşımıza çıkacak.

Dizi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi bir gencin mafya dünyasına girip bütün dengeleri değiştirme öyküsünü konu alacak. Dizi, 90'lı yıllarda geçecek.

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Ömer

sıcak aile ve mahalle dizileri uzun zaman önce yalan oldu. ya kimin eli kimin cebinde belli olmayan diziler ya da mafya dizileri

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