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Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Çıldırdığı Anların Kamera Arkası Yayınlandı

Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Çıldırdığı Anların Kamera Arkası Yayınlandı

Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 13:53

NOW'ın beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar, 2. sezonuyla resmen kapı baca kırıyor. Son bölüme Cüneyd'in çıldırdığı anlar damga vururken o anların kamera arkası yayınlandı.

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NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar enfes bir 2. sezonla geri döndü.

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar enfes bir 2. sezonla geri döndü.

Sezon finalinde yaşadığı büyük şokun ardından geçmişini unutan Cüneyd'in son bölümde çıldırdığı anlar ilgiyle izlenirken o sahnenin kamera arkası yayınlandı.

Sezon finalinde yaşadığı büyük şokun ardından geçmişini unutan Cüneyd'in son bölümde çıldırdığı anlar ilgiyle izlenirken o sahnenin kamera arkası yayınlandı.

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin hastanede olay çıkarması ve zorla zapt edilmesi müthiş bir performansla ekrana yansımıştı.

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin hastanede olay çıkarması ve zorla zapt edilmesi müthiş bir performansla ekrana yansımıştı.

İşte o sahnenin kamera arkası:

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