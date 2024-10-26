Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Çıldırdığı Anların Kamera Arkası Yayınlandı
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Çıldırdığı Anların Kamera Arkası Yayınlandı
NOW'ın beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar, 2. sezonuyla resmen kapı baca kırıyor. Son bölüme Cüneyd'in çıldırdığı anlar damga vururken o anların kamera arkası yayınlandı.
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NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar enfes bir 2. sezonla geri döndü.
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Sezon finalinde yaşadığı büyük şokun ardından geçmişini unutan Cüneyd'in son bölümde çıldırdığı anlar ilgiyle izlenirken o sahnenin kamera arkası yayınlandı.
Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin hastanede olay çıkarması ve zorla zapt edilmesi müthiş bir performansla ekrana yansımıştı.
İşte o sahnenin kamera arkası:
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