Sizler Seçtiniz! MasterChef Tarihinin En Yakışıklı 5 Erkeği

Geçtiğimiz hafta 'MasterChef Tarihinin En Yakışıklı Erkek Yarışmacısını Seçiyoruz' anketimizi duyurmuştuk. 1 haftanın ardından anketimiz sona erdi ve Onedio okuyucularının seçimleriyle en yakışıklı 5 erkeği sizler için derledik.