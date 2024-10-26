Sizler Seçtiniz! MasterChef Tarihinin En Yakışıklı 5 Erkeği
Sizler Seçtiniz! MasterChef Tarihinin En Yakışıklı 5 Erkeği
Geçtiğimiz hafta 'MasterChef Tarihinin En Yakışıklı Erkek Yarışmacısını Seçiyoruz' anketimizi duyurmuştuk. 1 haftanın ardından anketimiz sona erdi ve Onedio okuyucularının seçimleriyle en yakışıklı 5 erkeği sizler için derledik.
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5. Hasan Biltekin - %6 oy aldı.
4. Emir Elidemir - %9 oy aldı.
3. Alican Sabunsoy - %14 oy aldı.
2. Walison Fonseca - %14 oy aldı.
1. Sefa Okyay Kılıç, %15 oy alarak MasterChef tarihinin en yakışıklı erkeği oldu.
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