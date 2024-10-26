Esra Erol'daki Cemile Yarışmada Çıldırıp Küfürler Savurdu!
Esra Erol'daki Cemile Yarışmada Çıldırıp Küfürler Savurdu!
Esra Erol'un programında tanıdığımız Cemile, şimdilerde Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışıyor. Fenomen olan Cemile, yayınlanan kamera arkası görüntülerinde sinir krizi geçirdi ve küfürler savurarak stüdyoyu terk etti.
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Yıllar önce Esra Erol'un programında izlediğimiz Cemile, tavırları ve aniden parlamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Öfke problemi olduğu çok belli olan Cemile, şimdilerde Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışmacı olurken yayınlanan bir kamera arkası görenleri şoke etti.
Kamera arkası görüntülerinde etrafındaki yarışmacılara küfürler savurup çileden çıkan Cemile, arkasındaki maketi parçalayarak stüdyoyu terk etti.
İşte o anlar:
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