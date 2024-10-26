Esra Erol'daki Cemile Yarışmada Çıldırıp Küfürler Savurdu!

Esra Erol'un programında tanıdığımız Cemile, şimdilerde Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışıyor. Fenomen olan Cemile, yayınlanan kamera arkası görüntülerinde sinir krizi geçirdi ve küfürler savurarak stüdyoyu terk etti.