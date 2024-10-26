Ömer Aksu Kimdir? MasterChef Konuğu Katmerci Ömer Aksu Kimdir?

Ömer Aksu, 27 yaşında ve katmercilik mesleğini ailesinden devralmış üçüncü kuşak bir ustadır. Katmer ustalığını genç yaşta ailesinden öğrenmiş olan Ömer Aksu, bu geleneği sürdürmeye devam etmektedir. Ömer Aksu’nun ustalığı, MasterChef'te ilgiyle karşılandı.