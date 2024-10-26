Ömer Aksu Kimdir? MasterChef Konuğu Katmerci Ömer Aksu Kimdir?
Ömer Aksu Kimdir? MasterChef Konuğu Katmerci Ömer Aksu Kimdir?
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim tarihli bölümünde bir konuk var. Katmerci Ömer Aksu MasterChef'e konuk oldu. Peki, MasterChef'in konuğu katmerci Ömer Aksu kimdir?
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TV8'in beğeniyle izlenen yarışma programı MasterChef'in 26 Ekim tarihli bölümünde katmerci Ömer Aksu konuk olacak.
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MasterChef Ömer Aksu Kimdir?
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