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Ömer Aksu Kimdir? MasterChef Konuğu Katmerci Ömer Aksu Kimdir?

Ömer Aksu Kimdir? MasterChef Konuğu Katmerci Ömer Aksu Kimdir?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 16:04

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim tarihli bölümünde bir konuk var. Katmerci Ömer Aksu MasterChef'e konuk oldu. Peki, MasterChef'in konuğu katmerci Ömer Aksu kimdir?

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TV8'in beğeniyle izlenen yarışma programı MasterChef'in 26 Ekim tarihli bölümünde katmerci Ömer Aksu konuk olacak.

TV8'in beğeniyle izlenen yarışma programı MasterChef'in 26 Ekim tarihli bölümünde katmerci Ömer Aksu konuk olacak.

Fragmanda gördüğümüz katmerci Ömer Aksu izleyicilerin ilgisini çekti ve akıllara 'Ömer Aksu kimdir?' sorusu geldi.

MasterChef Ömer Aksu Kimdir?

MasterChef Ömer Aksu Kimdir?

Ömer Aksu, 27 yaşında ve katmercilik mesleğini ailesinden devralmış üçüncü kuşak bir ustadır. Katmer ustalığını genç yaşta ailesinden öğrenmiş olan Ömer Aksu, bu geleneği sürdürmeye devam etmektedir. Ömer Aksu’nun ustalığı, MasterChef'te ilgiyle karşılandı.

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