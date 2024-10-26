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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 17:45

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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Böyle şaşırdık valla!

İsminin hakkını veren biri...

İsminin hakkını veren biri...
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Doğa yapma guzum!

Doğa yapma guzum!
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