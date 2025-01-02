Müge Anlı'daki DNA Sonucundan MasterChef Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki DNA Sonucundan MasterChef Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Müge Anlı'da aranan Nezaket Uyur kaybı ile ilgili polis 1'i eski eşi, 4'ü kayınbiraderleri olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis sorgusunda kayıp olarak aranan Nezaket'in kayınbiraderleri tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Bugünkü yayında ise eski eş Yusuf'tan da cinayet itirafı geldi. Yusuf, Nezaket'ten olan kızları ile ilgili de "Babaları ben değilim." demişti. Hatta en küçükleri Habibe'nin amca Adem'dan olduğu konuşulmuştu. Müge Anlı DNA sonuçlarını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Esra Erol, Ekim ayından bu yana yayınlarında 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor. Fatih'in ne cansız bedenine ne de kendisine dair bir ipucuna henüz ulaşılamadı. Ancak yayında yaşananlar hepimizi dumur etti. Esra Erol'a ilk olarak kayıp Fatih'in annesi Rabia çıkmıştı. Ancak Rabia'nın çelişkili ifadeleri onu dönülmez bir yola soktu. Rabia ile ilgili görüştüğü başka erkekler olduğu iddia edildi. Yayında ortaya çıkanların ardından oğulları kayıp olan Rabia ve Mahmut çifti birbirine girdi.
3. Survivor 2025 tüm heyecanı ile dün akşam ekrana geldi. İlk bölüm dolayısıyla beklenti yüksekti ancak bu kadarını beklemiyorduk. Bölümde yaşananların yanı sıra Tuğba Yeni, Dilşah Kurt ve Almeda Baylan arasında geçen kavga damga vurdu. Acun Ilıcalı konsey sırasında daha elemelerde kavga eden kadın yarışmacıları mecburen ayırmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
4. MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı. tv8 ekranlarında Survivor yeni bölümü ile başladıktan sonra izleyenler MasterChef 2024 sezonunun şampiyonunu merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yarışmadan Beyza elenmişti. Ardından son 4 finalist belli oldu. MasterChef'te beklenen final tarihi açıklandı. İşte tüm detaylar...
5. Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne konuk olan Ceza, 1 milyonluk soruyu açtırarak enfes bir performans sergiledi. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, Ceza'ya Adanalı dizisini hatırlattı. Dizide kullanılması için "Fark Var" isimli parçasını veren Ceza'yı övmelere doyamayan Kaynarca, şarkının nasıl bir fenomen yarattığından bahsetti. O anlar kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Survivor 2025 sonunda yeni sezonuyla ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın ilk ada konseyinde yarışmacıları karşıladığı yarışmada Ilıcalı yeni kuralları açıkladı. Yarışmacıların performans gerektiren oyunlarda yer alacağını ve bu nedenle yemekte çok kısıntıya gidilmeyeceğini belirten Ilıcalı, ayrıca yarışmacıların nasıl puan toplayacağından da bahsetti. İşte Survivor'ın yeni kuralları...
7. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e son haftalarda Nezaket Uyur olayı damga vurdu. Hatırlarsanız 2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'un aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'ya başvurmuştu. Babası ve amcalarını suçlayan kardeşlerin mücadelesi tüm Türkiye'de gündem olurken şüpheliler gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan babanın cinayet itirafında bulunduğu ve suçu kardeşlerine attığı ortaya çıktı.
8. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler bu sezonun en sürpriz işlerinden biri oldu. Hazal Subaşı'nın başrolünde yer aldığı dizi aldığı reyting oranlarıyla 2. sezona doğru emin adımlarla ilerliyor. Birsen Altuntaş, Sahipsizler hakkında bomba bir haber paylaştı. Altuntaş, bomba bir oyuncunun Subaşı'na partner olarak diziye dahil olacağını açıkladı. İşte detaylar...
9. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı her detayıyla gündem olmaya devam ediyor. Programda oyuncu Aslıhan Güner bir Karadeniz şarkısı seslendirmiş, hem izleyici hem jüri tarafından çok beğenilmişti. Ancak Hadise'nin tüm bunlar olurken sessiz kalması dikkatlerden kaçmamıştı. Sosyal medyada çok konuşulan o anların ardından, Aslıhan Güner bir yılbaşı mesajı paylaştı. Mesajında ışığını görmeyenlere laf söylemeyi unutmadı.
10. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yayınlanalı iki gün oldu ancak etkisi hala sürüyor. Programa doksanların sevilen ismi Burak Kut katılmış ve adeta fırtına gibi esmişti. Sosyal medyada övgü üstüne övgü alan ünlü sanatçı, yorumlara sessiz kalmadı ve cevap verdi. Programa katılma sürecinden de bahseden Burak Kut, kendisi hakkında söylenenlere yorumda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Survivor 2025 sonunda başladı. All Star-Gönüllüler formatında yayınlanan Survivor'da ilk bölümden gerilim başladı. All Star takımında yer alan Ayşe, röportaj sırasında takım arkadaşlarıyla ilgili şikayette bulundu. İzleyicinin gözünden kaçmayan bu anlar X'te konuşuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın