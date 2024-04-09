Motosikletle Türkiye'yi Dolaşan Kadının Karadenizli Teyzelerle Sohbeti İçinizi Isıtacak!

Bir Mağarada Keşif Gezisi Yapan Grubun Depreme Yakalandığı Korku Dolu Anları Kameralarına Yansıdı

Devlet Bahçeli’nin Evlilik Sorusuna Verdiği Cevap Tekrar Gündem Oldu

Tuvaletini Evinden Başka Yerde Yapamayan Adamın Taksici İle Diyaloğu Sosyal Medyada Viral Oldu

Röportaj Veren Bir Kadın Neden Ak Parti’ye Oy Vermediğini Anlattı: “Sonradan Bozdu Kendini O”