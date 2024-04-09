Motosikletle Türkiye'yi Dolaşan Kadının Karadenizli Teyzelerle Sohbeti İçinizi Isıtacak!

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5bluy...
Motosikletiyle Türkiye'nin 81 ilini gezen Saliha Özkan, Karadeniz etabında Uzungöl'e yakın Karester Yaylası'nda Karadenizli teyzelerle karşılaştı. Teyzelerle sohbet edip motosikletiyle gezdiren Özkan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Motosikletiyle Türkiye'nin 81 ilini gezen Saliha Özkan'ın enfes paylaşımlarını hayranlıkla takip ediyoruz.
Saliha Özkan gittiği her yerde hem şehri hem de oranın insanlarını sosyal medya hesabından paylaşırken, gezisinin Karadeniz ayağında yaylada rastladığı teyzelerle gülümseten anlarını yayınladı.
Uzungöl'e giderken Karester Yaylası'nda 3 Karadenizli teyzeyle karşılaşan Özkan içinizi ısıtan sohbetlerini paylaşırken, teyzelerden birini motosikletiyle gezdirdiği anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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Saliha karadeniz bölgesini bitireli haftalar oldu. Onedio, gündemin çok gerisinde kaldıkça telefonlardan silinmeye mahkumsun.