Eski Başbakan Boris Johnson Büyük Büyükannesinin Kapalıçarşı'da Satıldığını Yazdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Daily Mail'de yayımlanan yazısında ailesinin kölelik geçmişini anlattı. Johnson'ın büyük-büyükannesi Hanife Feride, 19. yüzyılın ortalarında Kafkasya'dan İstanbul'a getirilen bir Çerkes çocuğuydu. Yazı, İngiltere'de kölelik ve sömürgecilik tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir döneme denk geldi. Johnson, yazısında Hanife Feride'nin Karadeniz yolculuğunu da anlattı.
Köle geçmişini kız kardeşi ve kuzeni buldu.
Pazar yeri Kapalıçarşı'nın kuzeydoğu köşesiydi.
13 yaşındayken 43 yaşındaki dul bir adama verildi.
Tazminat talepleri yükseliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın