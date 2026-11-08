Eski Başbakan Boris Johnson Büyük Büyükannesinin Kapalıçarşı'da Satıldığını Yazdı

Johnson'ın aktardığına göre Hanife Feride'yi pazardan bir Türk kadın satın aldı. Küçük kızı evine götürüp eğiten kadın, daha sonra onu 43 yaşındaki dul oğluyla evlendirdi. Hanife Feride o sırada henüz 13 yaşındaydı. Johnson, bu hikâyenin kendi aile geçmişinin bir parçası olduğunu vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Biz Johnsonlar da köle soyundan geliyoruz.”