article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Başbakan Boris Johnson Büyük Büyükannesinin Kapalıçarşı'da Satıldığını Yazdı

Eski Başbakan Boris Johnson Büyük Büyükannesinin Kapalıçarşı'da Satıldığını Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 16:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Daily Mail'de yayımlanan yazısında ailesinin kölelik geçmişini anlattı. Johnson'ın büyük-büyükannesi Hanife Feride, 19. yüzyılın ortalarında Kafkasya'dan İstanbul'a getirilen bir Çerkes çocuğuydu. Yazı, İngiltere'de kölelik ve sömürgecilik tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir döneme denk geldi. Johnson, yazısında Hanife Feride'nin Karadeniz yolculuğunu da anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köle geçmişini kız kardeşi ve kuzeni buldu.

Köle geçmişini kız kardeşi ve kuzeni buldu.

Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gazetecilik ve bakanlık yapan Ali Kemal'in soyundan geldiğini hatırlatarak yazısına başladı. Ailesinin kölelik geçmişinin kız kardeşi Rachel ile kuzeni Sinan'ın araştırmalarıyla ortaya çıktığını belirtti. Araştırmaların merkezinde büyük-büyükannesi Hanife Feride'nin hikâyesi vardı.

Pazar yeri Kapalıçarşı'nın kuzeydoğu köşesiydi.

Pazar yeri Kapalıçarşı'nın kuzeydoğu köşesiydi.

Johnson'ın anlattığına göre Hanife Feride, 19. yüzyılın ortalarında Kafkasya'daki savaştan kaçan Çerkes bir çocuktu. Karadeniz'i tahta bir gemiyle yaklaşık 10 günde geçerek İstanbul'a getirildi. Küçük kız, Kapalıçarşı'nın kuzeydoğu köşesindeki köle pazarında satışa çıkarıldı. Johnson yazısında London Post gazetesinin dönemi anlatan bir haberine de yer verdi ve bu haberde Çerkes kızlarının fiyatlarının 100 sterlinden 5 sterline kadar gerilediği aktarılıyordu.

13 yaşındayken 43 yaşındaki dul bir adama verildi.

13 yaşındayken 43 yaşındaki dul bir adama verildi.

Johnson'ın aktardığına göre Hanife Feride'yi pazardan bir Türk kadın satın aldı. Küçük kızı evine götürüp eğiten kadın, daha sonra onu 43 yaşındaki dul oğluyla evlendirdi. Hanife Feride o sırada henüz 13 yaşındaydı. Johnson, bu hikâyenin kendi aile geçmişinin bir parçası olduğunu vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Biz Johnsonlar da köle soyundan geliyoruz.”

Tazminat talepleri yükseliyor.

Tazminat talepleri yükseliyor.

Başbakan Andy Burnham, geçen ay The Guardian'a verdiği demeçte İngiltere'nin kölelik ve sömürgecilik geçmişi için resmen özür dileyebileceğini söylemişti. Bu açıklama Muhafazakâr Parti'den tepki çekmişti. Özellikle Afrika ve Karayip ülkelerinden, İngiltere'nin geçmişteki köle ticareti faaliyetleri nedeniyle tazminat ödemesi yönünde talepler yükseliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın