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“Beş Türk Devleti Sayar Mısınız?” Sorusunda Şehirleri Saymaya Başlayan Amcanın Özgüveni Güldürdü

“Beş Türk Devleti Sayar Mısınız?” Sorusunda Şehirleri Saymaya Başlayan Amcanın Özgüveni Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 11:20

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TV Metropol mikrofonlarına konuşan, daha doğrusu soruyu duyunca kendini de röpotaja dahil eden bir amcanın tatlı sert siniri ve özgüveni sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Öncelikle sorulan soru “Güncel beş Türk devleti sayar mısınız?” şeklindeydi ve asıl mikrofon uzatılan kişi cevap veremedi.

Öncelikle sorulan soru “Güncel beş Türk devleti sayar mısınız?” şeklindeydi ve asıl mikrofon uzatılan kişi cevap veremedi.

Ancak arkasından sohbete dahil olan bir başka amca kendinden emin bir şekilde şehirleri saymaya başlayarak asıl mikrofon uzatılan kişiyi de bilmediği için azarladı.

Ancak arkasından sohbete dahil olan bir başka amca kendinden emin bir şekilde şehirleri saymaya başlayarak asıl mikrofon uzatılan kişiyi de bilmediği için azarladı.

İşte o güldüren anlar 👇

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Ve gelen yorumlar. 👇
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