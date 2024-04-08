AKP Neden Kaybetti Sorusuna Yanıt Veren Vatandaş Saydı: “O Kadar Çok Şey Var ki, Görgüsüzlüklerinden…”

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Ak Parti birçok ili ve ilçeyi kaybetti. Bunun üzerineyse her yerde bir önceki seçimle kıyaslama yapılarak bu seçimde neden kaybettiklerine dair sorular sorulmaya başladı. Bu soruya yanıt verenlerden biri de Öteki Görüş mikrofonlarına konuşan bir vatandaş oldu.
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Sorunun gelmesi üzerine açıklamaya başlayan kadın “O kadar çok şey var ki, bir kere görgüsüzlüklerinden, nobranlıklarından, insan ayrımcılığından.” dedi.
Ek olarak ise ilk sebep olarak ekonomiyi belirtti ve iktidarın bu seçimlerde kaybetmesinden ders çıkarmış olmalarına ihtimal verdiğini de ekledi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.👇
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