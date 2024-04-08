AKP Neden Kaybetti Sorusuna Yanıt Veren Vatandaş Saydı: “O Kadar Çok Şey Var ki, Görgüsüzlüklerinden…”

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Ak Parti birçok ili ve ilçeyi kaybetti. Bunun üzerineyse her yerde bir önceki seçimle kıyaslama yapılarak bu seçimde neden kaybettiklerine dair sorular sorulmaya başladı. Bu soruya yanıt verenlerden biri de Öteki Görüş mikrofonlarına konuşan bir vatandaş oldu.