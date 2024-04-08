Röportaj Veren Bir Kadın Neden Ak Parti’ye Oy Vermediğini Anlattı: “Sonradan Bozdu Kendini O”

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra vatandaşın verdiği sokak röportajları gündem olmaya devam ediyor. Şimdiyse eskiden Ak Parti’ye oy verdiğini söyleyen bir kadının neden karar değiştirdiğini açıkladığı bir röportaj konuşuluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“En doğrusu belki de budur, hayırlı uğurlu olsun. Bu sıkıntılardan insanlar kurtulsun.” diyerek sözlerine başlayan kadının karar değişikliğinin sebebi ekonomiydi.
İyi dilekleri ve iyi niyetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileten kadın, artık onunla ilgili ‘çok laf söz’ olduğu için “İnşallah çeker elini ayağını artık.” dedi.
Cumhurbaşkan Erdoğan’dan bahsederek röportaja devam eden kadın “Sonradan bozdu kendini o, bu pahalılığı yapmasaydı halk omu tutmaya devam ederdi.” sözlerini de ekledi.
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