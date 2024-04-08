Devlet Bahçeli’nin Evlilik Sorusuna Verdiği Cevap Tekrar Gündem Oldu

@32gunarsivi adıyla Instagram’dan geçmişe yönelik paylaşımlar yapan hesabın, Devlet Bahçeli’nin evlilik hakkında aldığı soruya verdiği yanıtı paylaşmasıyla o anlar yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen soru “Muhafazakar kesimde evlilik kurumu son derece önemli ama buna rağmen siz bu yaşınıza gelmişsiniz evlenmemişsiniz, neden evlenmediniz?” şeklindeydi.
Devlet Bahçeli ise yanıtını “İnançlı bir kişideki ve muhafazakar bir kişideki aile müessesinin önemine de vurguladığınıza göre inançlı kişilerin bu konulara vereceği bir tek cevap var.” dedi.
Ve “O da ölümle nikakın günü belli olmaz derler.” diyerek noktaladı. Sosyal medya kullanıcıların dikkatini ise Devlet Bahçeli’nin kibarlığı çekti.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda