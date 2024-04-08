Devlet Bahçeli’nin Evlilik Sorusuna Verdiği Cevap Tekrar Gündem Oldu

Ankara’da Hatalı Şerit Değiştiren Bir Araç Trafiği Altüst Etti: O Anlar Başka Bir Sürücünün Kamerasına Yansıdı

Röportaj Veren Bir Kadın Neden Ak Parti’ye Oy Vermediğini Anlattı: “Sonradan Bozdu Kendini O”

Çek Cumhuriyeti'nde Düzenlenen Şampiyonada Kadın Boksör Ring Tellerine Çarparak Kendi Kendini Nakavt Etti

Yurt Dışında Bir Sosyal Medya Fenomeni Türk Bayrağını Gösterip Hangi Ülkenin Bayrağı Olduğunu Sordu

10 Dakikada Bir Ellerindeki Resmi Birbirlerine Vererek Sadece 2 Renkle Muazzam Tablolar Yapan İkili

En İyi Ekrem İmamoğlu Videoları Destekçilerine Seçim Gecesi Coşkusunu Tekrar Yaşattı

Muhammed Nur Nahya Seçim Sonrası Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın Veda Parodisiyle Yine Güldürdü