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Devlet Bahçeli’nin Evlilik Sorusuna Verdiği Cevap Tekrar Gündem Oldu

Devlet Bahçeli’nin Evlilik Sorusuna Verdiği Cevap Tekrar Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 15:41

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@32gunarsivi adıyla Instagram’dan geçmişe yönelik paylaşımlar yapan hesabın, Devlet Bahçeli’nin evlilik hakkında aldığı soruya verdiği yanıtı paylaşmasıyla o anlar yeniden gündeme geldi.

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Gelen soru “Muhafazakar kesimde evlilik kurumu son derece önemli ama buna rağmen siz bu yaşınıza gelmişsiniz evlenmemişsiniz, neden evlenmediniz?” şeklindeydi.

Gelen soru “Muhafazakar kesimde evlilik kurumu son derece önemli ama buna rağmen siz bu yaşınıza gelmişsiniz evlenmemişsiniz, neden evlenmediniz?” şeklindeydi.

Devlet Bahçeli ise yanıtını “İnançlı bir kişideki ve muhafazakar bir kişideki aile müessesinin önemine de vurguladığınıza göre inançlı kişilerin bu konulara vereceği bir tek cevap var.” dedi.

Devlet Bahçeli ise yanıtını “İnançlı bir kişideki ve muhafazakar bir kişideki aile müessesinin önemine de vurguladığınıza göre inançlı kişilerin bu konulara vereceği bir tek cevap var.” dedi.

Ve “O da ölümle nikakın günü belli olmaz derler.” diyerek noktaladı. Sosyal medya kullanıcıların dikkatini ise Devlet Bahçeli’nin kibarlığı çekti.

Ve “O da ölümle nikakın günü belli olmaz derler.” diyerek noktaladı. Sosyal medya kullanıcıların dikkatini ise Devlet Bahçeli’nin kibarlığı çekti.

İşte o anlar 👇

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