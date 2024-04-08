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İlber Ortaylı Mansur Yavaş’ın Yeniden Kazanması Hakkında Konuştu: “Çok Memnunuz, Bir İkon Haline Geldi”

İlber Ortaylı Mansur Yavaş’ın Yeniden Kazanması Hakkında Konuştu: “Çok Memnunuz, Bir İkon Haline Geldi”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 15:59

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Tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı, Mansur Yavaş’ın 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Ankara’da yeniden kazanması hakkında mikrofonlara konuştu.

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İlber Ortaylı bu duruma karşı olan düşüncelerini “Mansur Bey’i tekrar görmekten çok çok memnunuz. Her türlü projesine yardım etmek herkesin vasfı.” şeklinde belirtti.

İlber Ortaylı bu duruma karşı olan düşüncelerini “Mansur Bey’i tekrar görmekten çok çok memnunuz. Her türlü projesine yardım etmek herkesin vasfı.” şeklinde belirtti.

Ve Mansur Yavaş için “Çok partiler arası bir figür artık. Bir ikon hale geldi. Memnunum ondan.” dedi.

Ve Mansur Yavaş için “Çok partiler arası bir figür artık. Bir ikon hale geldi. Memnunum ondan.” dedi.

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h.ibrahim

sayın yeni cumhurbaşkanımızı bızde saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.